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عمرو موسى لـ"مصراوي": أصيبت بكورونا منذ 4 أيام وأخضع للعزل المنزلي

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عمرو موسى لـ"مصراوي": أصيبت بكورونا منذ 4 أيام وأخضع للعزل المنزلي عمرو موسى لـ"مصراوي": أصيبت بكورونا منذ 4 أيام وأخضع للعزل المنزلي

مصراوي Masrawy

10:53 م الجمعة 01 يناير 2021

(مصراوي):

كشف عمرو موسى الأمين الأسبق لجامعة الدول العربية، عن إصابته بفيروس كورونا قبل أربعة أيام، مضيفًا في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أنه يخضع للعزل المنزلي.

وقال موسى، إنه يواصل العلاج من خلال بروتوكول العلاج المعتمد للفيروس، مطالبًا محبيه بالدعء له للخروج من تلك الأزمة.

وأفادت فضائية العربية ، بأن الكاتب الصحفي محمد صلاح أعلن إصابة موسى ابفيروس كورونا.

وقال صلاح على صفحته بموقع التواصل "فيسبوك": "لم يعد يمر يوم دون أن يحل ضيفًا ثقيلًا على واحد من الأصدقاء أو الأحباب، اليوم أصاب الصديق والوزير والأمين العام الأسبق للجامعة العربية السيد عمرو موسى، بعد أيام قليلة من لقاء جمعني به ومعنا أصدقاء آخرين.. كل التمنيات والدعاء بالشفاء والسلامة للدبلوماسي المخضرم الذي خاض معارك سياسية ويخوض الآن نضالًا صحيًا ضد الفيروس اللعين".

كورونا.. لحظة بلحظة

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كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

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