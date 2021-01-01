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مصادر "سبق": استقبال طلبات توصيل الكهرباء للمنازل بدون صكوك بمكة خلال الأيام المقبلة.. وهذه الآلية

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مصادر "سبق": استقبال طلبات توصيل الكهرباء للمنازل بدون صكوك بمكة خلال الأيام المقبلة.. وهذه الآلية مصادر "سبق": استقبال طلبات توصيل الكهرباء للمنازل بدون صكوك بمكة خلال الأيام المقبلة.. وهذه الآلية
مهلة سنة من تاريخ إيصال التيار لتقديم مستندات الملكية

مصادر

علمت "سبق" أنه سيتم استقبال طلبات توصيل التيار الكهربائي للمنازل بدون صكوك بمكة المكرمة، خلال الأيام المقبلة.

وبحسب المعلومات التي حصلت عليها " سبق " فإن آلية استقبال طلبات إيصال التيار الكهربائي للمباني بدون صكوك بمكة، تنقسم إلى قسمين؛ قسم لديهم طلبات سابقة حيث ينظر في طلبهم شريطة ألا يكون هناك إحداثيات جديدة أو تعد أو تغيير الموقع؛ وقسم آخر يندرجون تحت الطلبات الجديدة، حيث تتولى البلديات الوقوف على الموقع والتأكد من الالتزام بالاشتراطات التي حددتها لجهة أراضي الدولة.

وأشارت المصادر إلى أنه سيتم استقبال الطلبات إلكترونياً خلال الأيام المقبلة، بحيث ألا تكون المساكن مقامة على أراضٍ مخصصة للخدمات العامة، وألا تكون مقامة على أراضٍ مملوكة ملكية خاصة للغير، وألا تكون مقامة على أراضٍ حكومية أو لا يمكن تملكها للمواطنين، كما اشتملت الضوابط على مهلة سنة تبدأ من تاريخ إيصال التيار لتقديم مستندات الملكية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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