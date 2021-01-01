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مصراوي Masrawy

كتبت-شيماء مرسي

لونك المفضل هو انعكاس لأفكارك وشخصيتك، وبالطبع، لا يزال الجميع تقريبًا ينجذبون نحو لون معين بسبب الخصائص المحددة لشخصيتهم.

وهنا نستعرض لكم ماذا يقول لون الملابس المفضل لديك عن شخصيتك، وفق ما أورد موقع "برايت سايد" الأمريكي.

1- الأحمر:

هو لون مثير وله تأثير على الدماغ ما يساعد على زيادة ضغط الدم وتسريع النبض والتنفس، ويشير إلى أنك شخص هادف، وحتى عدواني ومعتاد على المضي قدمًا دون خوف من العقبات التي تعترض طريقك، ومستعد لتجربة حتى أغرب الأشياء الجديدة، وتهدف دائمًا إلى تحقيق ما تحلم به بالضبط، بالإضافة إلى أنك عاطفي وقوي الإرادة وسريع الغضب.

2- الأزرق الغامق:

أنت شخص نادرًا ما يبتسم، وقد يستغرق الأمر سنوات عديدة حتى يكسب الآخرين ثقتك، وفي الوقت نفسه، أنت هادئ جدًا وذلك لأن رؤية اللون الأزرق الداكن له تأثير في خفض ضغط الدم ومعدل ضربات القلب والتنفس، ومن المحتمل أن تكون شخصًا لا يتأثر كثيرًا بالتوتر، وواثق من قدراتك الخاصة ويمكنك العمل بشكل جيد مع الآخرين.

3- الأبيض:

تفضيل اللون الأبيض هو إشارة إلى الشخص الذي يشعر بالحرية المطلقة، معتقدًا أنه لا يوجد عائقًا أمام تحقيق أهدافه وأن العالم مليء بالإمكانيات، بالإضافة إلى أنك شخص متفائل.

4- البنفسجي:

الشخص الذي يفضل اللون البنفسجي يتميز بطبيعته بمزيج من الشغف والهدوء والمنطق والعاطفة والاعتدال، لذا إذا كنت تحب البنفسج، فمن المحتمل أنك تبحث دائمًا عن تفاعلات ممتعة ومعقدة مع الآخرين.

5- الوردي:

بالطبع لون رقيق وناعم، يخلق شعوراً باللطف والعطف والعاطفة، ومزيج من الأحمر والأبيض، أي أن الشخص الذي يفضله يجسد مشاعر الحرية والهدوء، بالإضافة إلى أن محبيه لا يمكنهم تحمل القسوة أو العنف بأي شكل من أشكاله، ويبحثون دائما عن الأشخاص الذين يشعرونهم بالهدوء.

6- الأخضر:

غالبًا ما يكون حب اللون الأخضر مؤشرًا على شعور الشخص بالتفوق والسلطة والقوة، بالإضافة إلى أنك تريد أن تكون محبوبًا، وتخشى وتحاول تجنب تأثير الآخرين، وتبحث باستمرار عن تأكيد الذات.

7- الأصفر:

أنت شخص هادئ ومرح يحب الحياة ولديك روح دعابة كبيرة، ويشير تفضيل الشخص للون الأصفر إلى أنه يبحث عن الحرية والسعادة غير المقيدة، وكذلك العلاقات التي تمنحه هذه الأشياء، وغالبًا ما يكون الشخص الذي يرفض اللون الأصفر تمامًا لديه شعور بالفراغ في الداخل، ويشعر بالعزلة وغالبًا ما يكون غاضبًا للغاية.

8- الأزرق الفاتح:

يشير اللون الأزرق الفاتح إلى أنك شخص مرح ومرتاح نفسيا، بالإضافة إلى أنك أنت ليس من النوع الذي يزعج من حوله.

9- البني:

غالبًا ما يكون حب اللون البني مؤشرًا على أنك معتاد على فعل الأشياء بطريقة منطقية وعقلانية تمامًا بالنسبة لك، وتحاول تجنب الاندفاع نحو الأشياء، ولديك ميل للتمارين البدنية والسلام والهدوء.

10- الرمادي:

غالبًا ما يتم اختيار اللون الرمادي من قبل أولئك الذين يريدون أن يظلوا غير واضحين من أجل تحقيق هدف معين، وهو اللون الأكثر حيادية، سواء كان داكنًا أو فاتحًا.

11- الأسود:

الأسود هو لون الكمال والنهاية والنضج والفخامة والأناقة، ولكن تفضيله غالبًا ما يكون مؤشرًا على أنه ليس لديك قدر ضئيل من الأسرار، والتي لا تتعجل مشاركتها مع الآخرين حتى المقربين منك، وفي كثير من الأحيان، يكون الشخص الذي يفضل اللون الأسود من عقلية تحاول التمرد على مواقفهم ومصيرهم.