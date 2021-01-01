مرضى كورونا يشغلون 3ر18 % من أسِرَّة المستشفيات بأمريكا

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مصراوي Masrawy

واشنطن - (د ب أ):

ذكرت وزارة الصحة والخدمات البشرية الأمريكية اليوم الجمعة، أن المصابين بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض(كوفيد-19) يشغلون أكثر من 18 % من أسِرَّة المستشفيات في البلاد حتى 30 ديسمبر.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة، أن هذا المعدل انخفض إلى 3ر18 % من 4ر18 % في اليوم السابق عليه. وبلغ إجمالي أسِرَّة المستشفيات التي يشغلها مرضى كوفيد-19 ما يصل إلى 129 ألفا و52 سريرا.

وارتفع معدل إشغال المستشفيات الأمريكية بنحو 3ر0 % فوق معدل الـ 18% الذي استمر لمدة 5 أيام.

وسجلت ولاية كاليفورنيا أكبر نسبة إشغال لأسِرَّة المستشفيات بسبب مرضى كوفيد 19حيث بلغت النسبة 9ر32 %، تليها ولاية أريزونا بنسبة 9ر31 %.

وكانت حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة قد ارتفعت بنسبة 2ر1% خلال 24 ساعة حتى الساعة 0707 صباح اليوم الجمعة بتوقيت نيويورك، لتصل إلى نحو 20 مليون حالة إصابة، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.