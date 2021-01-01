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الزراعة تعلن فتح السوق الإندونيسي أمام البصل المصري

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الزراعة تعلن فتح السوق الإندونيسي أمام البصل المصري الزراعة تعلن فتح السوق الإندونيسي أمام البصل المصري

مصراوي Masrawy

06:58 م الجمعة 01 يناير 2021

كتب- أحمد مسعد:

تلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي تقريرًا، صباح الجمعة، من الدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي يفيد بفتح الأسواق الإندونيسية أمام البصل المصري عقب نجاح المفاوضات في هذا الشأن.

وأوضح التقرير، حجم الجهود التي بذلت على مدار الأشهر الماضية لفتح الأسواق الأجنبية أمام الحاصلات الزراعية.

الجدير بالذكر أن البصل المصري يتمتع بجودة عالية في الأسواق العالمية، ويحتل المركز الثالث في قائمة الصادرات الزراعية المصرية حيث يبلغ حوالي أكثر من 428 ألف طن، كما أن صادرات الزراعية تجاوزت الـ5 ملايين طن عام 2020.​

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