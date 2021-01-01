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غدًا.. الأقصر تحتفل بترميم 29 تمثالاً للكباش في معبد الكرنك

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غدًا.. الأقصر تحتفل بترميم 29 تمثالاً للكباش في معبد الكرنك غدًا.. الأقصر تحتفل بترميم 29 تمثالاً للكباش في معبد الكرنك

مصراوي Masrawy

07:04 م الجمعة 01 يناير 2021

الأقصر- محمد محروس:

تحتفل محافظة الأقصر، غدًا السبت، بالانتهاء من ترميم 29 تمثالًا للكباش داخل معابد الكرنك، بحضور الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، والدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار.

وانتهت وزارة الآثار من ترميم مجموعة تماثيل الكباش الموجودة خلف الصرح الأول بمعبد آمون رع بالكرنك، وذلك بعدما تبين أن التماثيل تعاني من ضرر ودمار نتيجة سوء نقلها وتخزينها في تلك المنطقة في سبعينيات القرن الماضي أثناء افتتاح عروض الصوت والضوء في عهد الرئيس الراحل محمد أنور السادات.

وبلغ عدد التماثيل التي خضعت للترميم على أيدي مرممي منطقة آثار العليا 29 تمثالًا، تقع في الجهة الجنوبية للفناء الأول بمعبد الكرنك، وعددها 33 كبشًا قبل نقل 4 منها لتزيين ميدان التحرير وسط القاهرة مع مسلة من منطقة تانيس في محافظة الشرقية، والتي تعود لعصر الملك رمسيس الثاني.

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