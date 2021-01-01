أخبار عاجلة

ولي عهد البحرين يشكر خادم الحرمين على تعزيز التعاون المشترك بين دول مجلس التعاون -
"توكلنا" يتوسع في خدماته ويضيف استعراض جميع تصاريح "اعتمرنا" -
"الأرصاد": سحب ممطرة ورياح نشطة على الباحة -
نتيجة ودية وهامة.. تقدير باكستاني للتطورات الإيجابية بـ"مجلس التعاون" -
بعد توقف 9 أشهر.. مجمع الملك فيصل بالطائف يستأنف عملياته بـ17 جراحة -
بتقنية مبتكرة.. عملية معقدة في رأس مريضة بالطائف دون فتح الجمجمة! -
شاهد.. كيف رحّب سمو ولي العهد بأمير قطر -
"الأرصاد": أمطار ورياح على عسير تستمر حتى 7 مساءً -
فيديو.. ولي العهد يستقبل أمير قطر ولحظة العناق ولمّ الشمل -
أبرزها فرحة طفل.. شاهد فيديوهات أفراح الخليجيين بفتح الحدود -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

انتحار سيدة شنقا داخل منزلها في الحوامدية

Print
انتحار سيدة شنقا داخل منزلها في الحوامدية انتحار سيدة شنقا داخل منزلها في الحوامدية

مصراوي Masrawy

06:57 م الجمعة 01 يناير 2021

كتب - محمد شعبان:

أقدمت سيدة على الانتحار شنقا داخل منزلها بمركز الحوامدية، جنوب الجيزة.

تلقى العميد أحمد الشرقاوى مأمور قسم الحوامدية بلاغا بالعثور على جثة سيدة مشنوقة بمساكن السهران.

انتقلت قوة بقيادة الرائد عمرو فاروق رئيس مباحث الحوامدية، ومعاونيه النقيبين هيثم رمضان وفاروق عبد القادر إلى محل البلاغ وعثروا على جثة سيدة مطلقة في العشرينات مشنوقة.

وشكل العقيد أحمد نجم مفتش فرقة جنوب الجيزة، فريق بحث للوقوف على ملابسات انتحار السيدة، مرجحة إقدامها على التخلص من حياتها لمرورها بأزمة نفسية.

تم إيداع الجثة بالمشرحة وتحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ضياء رشوان: مصر تقود جهدًا عربيًا لمواجهة التدخلات الخارجية

ضياء رشوان: مصر تقود جهدًا عربيًا لمواجهة التدخلات الخارجية

"الإسكان": الانتهاء من تنفيذ 1056 شقة بمشروعي جنة وسكن مصر

"الإسكان": الانتهاء من تنفيذ 1056 شقة بمشروعي جنة وسكن مصر

مصرع تلميذ صدمته سيارة أثناء لهوه في سوهاج

مصرع تلميذ صدمته سيارة أثناء لهوه في سوهاج

براتب 4 آلاف ريـال.. "القوى العاملة" تعلن فرص عمل للمصريين بالسعودية

براتب 4 آلاف ريـال.. "القوى العاملة" تعلن فرص عمل للمصريين بالسعودية

شبكة عيون الإخبارية