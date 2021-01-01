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نقيب "الأشراف" يهنئ الرئيس بالعام الميلادي الجديد

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نقيب "الأشراف" يهنئ الرئيس السيسي بالعام الميلادي الجديد نقيب "الأشراف" يهنئ الرئيس بالعام الميلادي الجديد

مصراوي Masrawy

06:25 م الجمعة 01 يناير 2021

كتب- محمود مصطفى:

قدم محمود الشريف نقيب الأشراف، التهنئة للرئيس عبد الفتاح ، بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد 2021.

وأعرب نقيب الأشراف، عن أمنياته في أن يكون العام الجديد استكمالًا للمسيرة التي بدأها الرئيس عبدالفتاح السيسي، توليه منصب رئيس الجمهورية، وأن يكون عامًا مليئًا بالإنجازات بشتى مناحي الحياة، واستكمالًا للمشروعات القومية التى بدأها من أجل نهضة ورفعة الوطن.

ودعا "الشريف"، المولى عز وجل أن يبارك جهود الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأن يعيد عليه هذه المناسبة بموفور الصحة ودوام التوفيق، وعلى مصرنا الغالية بالأمن والسلام والاستقرار، وأن يوفقه في مشروعه الوطنى لبناء دولة ديمقراطية عصرية حديثة، يسود فيها الاستقرار السياسي والأمنى والاقتصادي، وأن يلهمه الله السداد والتوفيق.
كما دعا نقيب الأشراف، المولى عز وجل أن يحفظ وقادتها وأهلها وجيشها ورجال أمنها من كل مكروه وسوء، وأن يوفقهم المولى عز وجل لما يحبه ويرضه.

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