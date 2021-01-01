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مصراوي Masrawy

(مصراوي):

أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي عن سعادته لما رآه من إنجاز وتفاني للأيادي العاملة المصرية، خلال تفقده لعدد من المشروعات اليوم الجمعة.

وكتب الرئيس على صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي: "تابعت اليوم سير العمل ومعدلات الإنجاز بجميع قطاعات الطريق الدائري الأوسطي، والذي يمثل إضافة كبيرة لمنظومة شبكة الطرق ونقلة نوعية في الحركة المرورية".

وأضاف الرئيس: "أسعدني اليوم ما رأيته من إنجاز وتفاني للأيادي العاملة، والتي تقوم بعملها في ظروف استثنائية من تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا. حفظ الله مصر وشعبها. تحيا مصر".\

وتفقد السيسي، اليوم الجمعة قطاعات القوس الغربي للطريق الدائري الأوسطي/ امتدادًا لسلسلة جولاته السابقة التي شملت متابعة سير العمل ومعدلات الإنجاز لجميع قطاعات الطريق الدائري الأوسطي الذي يربط ما بين مدن شرق وغرب القاهرة من عند تقاطع طريق بلبيس الإسماعيلية الزراعي شرقًا، إلى محور الضبعة غربًا بطول 156 كم وعرض 16 حارة مرورية بواقع 8 حارات في كل اتجاه، ما يجعله أعرض محاور شبكات الطرق بمنطقة الشرق الأوسط، وليخدم عشرات الآلاف من المركبات يوميًا.

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