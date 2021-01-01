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حملة التطعيم بلقاح في إسرائيل تتجاوز المليون شخص

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حملة التطعيم بلقاح فيروس كورونا في إسرائيل تتجاوز المليون شخص حملة التطعيم بلقاح في إسرائيل تتجاوز المليون شخص

مصراوي Masrawy

06:45 م الجمعة 01 يناير 2021

تل أبيب - (د ب أ):
أعلنت حكومة إسرائيل اليوم الجمعة، تطعيم مليون شخص بعد أقل من أسبوعين من إطلاق حملة التطعيم ضد المستجد (كوفيد-19).
وأشاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الصحة يولي إدولشتاين اليوم الجمعة، بتطعيم صاحب رقم المليون في مدينة أم الفحم ذات الغالبية العربية شمالي البلاد.
وقال وزير الصحة يولي إدولشتاين إن أكثر من 10 % من السكان تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح.
وقال نتنياهو إن الهدف هو تطعيم 5 ملايين ونصف مليون شخص في هذا البلد الذي يبلغ عدد سكانه 9 ملايين و300 ألف نسمة.
وقالت وزارة الصحة إن 153 ألفا و430 تلقوا أمس الخميس وحده التطعيم.
وتلقى أكثر من 40 % من هؤلاء الذين تجاوزوا الستين عاما في إسرائيل الجرعة الأولى من جرعتين من لقاح "فايزر/بيونتيك" الألماني الأمريكي.
وبحسب الباحثين الموجودين في أوكسفورد فإن إسرائيل تقوم بتطعيم سكانها بوتيرة ليس لها نظير في أي مكان آخر حول العالم.
وأظهر رسم بياني على موقع "أور وورلد إن داتا" الذي يقارن أعداد الأشخاص الذين تلقوا التطعيم في كل بلد لكل مئة ساكن، اظهر تقدما واضحا لإسرائيل بـ 18ر9 ، حتى أمس الأول الأربعاء، رغم أن إسرائيل تتخلف وراء دول مثل الولايات المتحدة والصين وبريطانيا من حيث الإصابات.
وقد ارتفعت الاصابات بفيروس كورونا في إسرائيل مؤخرا بالرغم من الإغلاق الجزئي الثالث في البلاد بهدف الحد من انتشار الفيروس الفتاك.
وأضافت وزارة الصحة اليوم الجمعة 5804 إصابة جديدة إلى الإجمالي.
ووصل إجمالي الحالات المؤكدة إلى 423 ألفا و262 ووصلت الوفيات إلى 3325 حالة، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز.

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