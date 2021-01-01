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أب وابنه وجدة.. "النخاس" تكتسي بالسواد حزنًا على وفاة "أسرة عم صبري"

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أب وابنه وجدة.. "النخاس" تكتسي بالسواد حزنًا على وفاة "أسرة عم صبري" أب وابنه وجدة.. "النخاس" تكتسي بالسواد حزنًا على وفاة "أسرة عم صبري"

مصراوي Masrawy

06:45 م الجمعة 01 يناير 2021

الشرقية– فاطمة الديب:

خيم الحزن على أهالي قرية "النخاس" في الزقازيق بالشرقية، اليوم الجمعة؛ بعد تشييع 3 جنازات لأب وابنته وجدة الأخيرة، في عدة ساعات.

وشيع الآلاف من أهالي القرية، اليوم الجمعة، جنازة الأب صبري الحديدي، والذي رحل عن عمر ناهز 64 عامًا؛ إثر دخوله في نوبة حزن، أثناء حضور صلاة الجنازة على ابنته بالمسجد الكبير بالقرية، قبل أن تلحق بهما جدتها لأمها في الـ80 من عمرها، بعد ساعات قليلة من وفاة الأب.

وفارقت الابنة "رباب" 33 عامًا الحياة، في تمام السابعة صباح اليوم الجمعة، فيما حضر المشيعون إلى المسجد الكبير بالقرية واستعد الجميع لأداء صلاة الجنازة عقب الانتهاء من صلاة الجمعة، وبينما انشغل الجميع بالتحضير لصلاة الجنازة سقط والدها وقد فارق الأب الحياة، ليلحق بابنته.

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