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مات أثناء صلاة الجنازة.. مسن الشرقية لحق بابنته بعد 4 ساعات من رحيلها

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مات أثناء صلاة الجنازة.. مسن الشرقية لحق بابنته بعد 4 ساعات من رحيلها مات أثناء صلاة الجنازة.. مسن الشرقية لحق بابنته بعد 4 ساعات من رحيلها

مصراوي Masrawy

06:31 م الجمعة 01 يناير 2021

الشرقية– فاطمة الديب:

لم يدري صبري الحديدي، الأب المُسن صاحب الـ 64 عامًا، أنه سيحمل ابنته "رباب" بيديه حتى قبرها، ليصاب بصدمة تسببت في وفاته خلال صلاة الجنازة على جثمانها، ويلحق بها بعد 4 ساعات من وفاتها.

مع دقات السابعة صباحًا، استيقظ صبري على خبر دخول ابنته في غيبوبة سكر، قبل أن يستدعي أحد أطباء القرية ليخبره الأخير بأن ابنته قد فارقت الحياة.

ما بين الحزن والوجع التقط الأب هاتفه ليتصل بجاره مدير مكتب صحة القرية، قبل أن يبدأ جملته بمرارة: "بنتي رباب ماتت يا عم خالد عاوزين نخلص تصريح الدفن".

حضر المشيعون إلى المسجد الكبير بالقرية واستعد الجميع لأداء صلاة الجنازة عقب الانتهاء من صلاة الجمعة، لكن بينما انشغل الجميع بالتحضير لصلاة الجنازة سقط الأب وقد فارق الحياة، بحسب ما قاله خالد العطار، مدير مكتب الصحة لـ"مصراوي"، والذي أفاد بأنه فوجيء بعد دقائق من أذان الظهر بشقيق "صبري" يهاتفه ليخبره بوفاة الأب أثناء تشييع جنازة ابنته.

وأوضح العطار، أن الأب كان يعاني من الضغط والسكر، وفور صدور تصريح بدفنه ونقل الجثمان إلى منزله للانتهاء من التغسيل والتكفين، فوجيء الجميع بوفاة جدة الابنة لأمها.

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