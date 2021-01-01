أخبار عاجلة

ولي عهد البحرين يشكر خادم الحرمين على تعزيز التعاون المشترك بين دول مجلس التعاون -
"توكلنا" يتوسع في خدماته ويضيف استعراض جميع تصاريح "اعتمرنا" -
"الأرصاد": سحب ممطرة ورياح نشطة على الباحة -
نتيجة ودية وهامة.. تقدير باكستاني للتطورات الإيجابية بـ"مجلس التعاون" -
بعد توقف 9 أشهر.. مجمع الملك فيصل بالطائف يستأنف عملياته بـ17 جراحة -
بتقنية مبتكرة.. عملية معقدة في رأس مريضة بالطائف دون فتح الجمجمة! -
شاهد.. كيف رحّب سمو ولي العهد بأمير قطر -
"الأرصاد": أمطار ورياح على عسير تستمر حتى 7 مساءً -
فيديو.. ولي العهد يستقبل أمير قطر ولحظة العناق ولمّ الشمل -
أبرزها فرحة طفل.. شاهد فيديوهات أفراح الخليجيين بفتح الحدود -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

توجيهات جديدة للتأمين الصحي بشأن عرض مرضى كورونا على الإدارة المركزية للجان الطبية

Print
توجيهات جديدة للتأمين الصحي بشأن عرض مرضى كورونا على الإدارة المركزية للجان الطبية توجيهات جديدة للتأمين الصحي بشأن عرض مرضى كورونا على الإدارة المركزية للجان الطبية

مصراوي Masrawy

04:25 م الجمعة 01 يناير 2021

كتب- مصراوي:

أصدر الدكتور أيمن الأمين، رئيس الإدارة المركزية للجان الطبية بالتأمين الصحي بوزارة الصحة، تعليمات عاجلة بمنع عرض مرضى كورونا المستجد تماما أثناء مرضهم وفترة العلاج الأساسي للنظر في استحقاق الإجازة المرضية على كافة اللجان الطبية العامة والفرعية وإدارات اللجان والإدارة المركزية للجان الطبية إلا بعد تمام الشفاء بمضي 14 يوما من إثبات المرض في الحالات العادية (العزل المنزلي).

وتضمنت التعليمات منع عرض مرضى كورونا المستجد تماما أثناء مرضهم وفترة العلاج الأساسي للنظر في استحقاق الإجازة المرضية على كافة اللجان الطبية العامة والفرعية وإدارات اللجان والإدارة المركزية للجان الطبية إلا بعد الخروج من العزل بالمستشفى بالنسبة للحالات المتوسطة والشديدة.

ويكتفي أن يتم إبلاغ شؤون العاملين أو الموارد البشرية بجهة العمل بأي وسيلة اتصال (تليفون - تلغراف - فاكس - بريد إلكتروني معتمد - واتس آب)، بإصابة الموظف بالمرض سواء بشخصه أو من ينوب عنه.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ضياء رشوان: مصر تقود جهدًا عربيًا لمواجهة التدخلات الخارجية

ضياء رشوان: مصر تقود جهدًا عربيًا لمواجهة التدخلات الخارجية

"الإسكان": الانتهاء من تنفيذ 1056 شقة بمشروعي جنة وسكن مصر

"الإسكان": الانتهاء من تنفيذ 1056 شقة بمشروعي جنة وسكن مصر

مصرع تلميذ صدمته سيارة أثناء لهوه في سوهاج

مصرع تلميذ صدمته سيارة أثناء لهوه في سوهاج

براتب 4 آلاف ريـال.. "القوى العاملة" تعلن فرص عمل للمصريين بالسعودية

براتب 4 آلاف ريـال.. "القوى العاملة" تعلن فرص عمل للمصريين بالسعودية

شبكة عيون الإخبارية