أخبار عاجلة

ولي عهد البحرين يشكر خادم الحرمين على تعزيز التعاون المشترك بين دول مجلس التعاون -
"توكلنا" يتوسع في خدماته ويضيف استعراض جميع تصاريح "اعتمرنا" -
"الأرصاد": سحب ممطرة ورياح نشطة على الباحة -
نتيجة ودية وهامة.. تقدير باكستاني للتطورات الإيجابية بـ"مجلس التعاون" -
بعد توقف 9 أشهر.. مجمع الملك فيصل بالطائف يستأنف عملياته بـ17 جراحة -
بتقنية مبتكرة.. عملية معقدة في رأس مريضة بالطائف دون فتح الجمجمة! -
شاهد.. كيف رحّب سمو ولي العهد بأمير قطر -
"الأرصاد": أمطار ورياح على عسير تستمر حتى 7 مساءً -
فيديو.. ولي العهد يستقبل أمير قطر ولحظة العناق ولمّ الشمل -
أبرزها فرحة طفل.. شاهد فيديوهات أفراح الخليجيين بفتح الحدود -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

مع بداية العام الجديد.. وحدة الاتصال بإعلام الأزهر تبث رسالة مصورة للطلاب الوافدين عن "كورونا"

Print
مع بداية العام الجديد.. وحدة الاتصال بإعلام الأزهر تبث رسالة مصورة للطلاب الوافدين عن "كورونا" مع بداية العام الجديد.. وحدة الاتصال بإعلام الأزهر تبث رسالة مصورة للطلاب الوافدين عن "كورونا"

مصراوي Masrawy

02:58 م الجمعة 01 يناير 2021

كتب - محمود مصطفى:
وجه الطلاب الوافدين بجامعة الأزهر، رسالةً توعويةً لمواجهة عبر وحدة الاتصال بكلية الإعلام بالقاهرة، دعوا فيها إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية من لبس الكمامة والحث على التباعد الاجتماعي واتباع النصائح والإرشادات الطبية سائلين الله تعالى أن يرفع الوباء والبلاء.

وشدد الطلاب في الفيديو الذي بثه وحدة الاتصال على ضرورة الالتزام بارتداء الكمامة، مؤكدين أن هذا الفيروس أشد ضررا من الفترة الماضية.

وذكرت وحدة الاتصال أن رسالة التوعية شارك فيها طلاب من مختلف دول العالم (ماليزيا، إندونيسيا، تايلاند، جزر القمر، توجو، جمهورية بنين، ليبيا، بوركينا فاسو، بنجلاديش)، وحملت عنوان احم نفسك، احم بلدك، للتأكيد على أن هذا الوباء منتشر في أنحاء العالم، ويجب اتباع التعليمات الطبية للحفاظ على الإنسان، وأن هذه الرسالة خرجت من الأزهر لأنه يضم جنسيات تمثل العالم وواجبه النصح والإرشاد لمافيه خير العباد، كما تأتي رسالة التوعية متزامنة مع القرارات التي اتخذتها الدولة المصرية في تعليق الدراسة، ومع الاحتفال ببداية عام جديد يقتضي دخوله الالتزام بالكمامة والتباعد الاجتماعي.

يذكر أن رسالة التوعية بثتها وحدة الاتصال برعاية الدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة والدكتور غانم السعيد عميد الكلية والدكتور رضا أمين وكيل الكلية، وأشرف على تنفيذها الدكتور حسام شاكر مدير وحدة الاتصال، وأعدها للنشر الدكاترة جمال أبو جبل ومحمد الشناوى ورامي دويدار، ومهند السادات.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.. وفاة أمين عام نقابة المحامين

متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.. وفاة أمين عام نقابة المحامين

ضياء رشوان: مصر تقود جهدًا عربيًا لمواجهة التدخلات الخارجية

ضياء رشوان: مصر تقود جهدًا عربيًا لمواجهة التدخلات الخارجية

محافظتان جديدتان.. وزيرة الصحة تعلن أكثر المحافظات إصابة بفيروس كورونا

محافظتان جديدتان.. وزيرة الصحة تعلن أكثر المحافظات إصابة بفيروس كورونا

"الإسكان": الانتهاء من تنفيذ 1056 شقة بمشروعي جنة وسكن مصر

"الإسكان": الانتهاء من تنفيذ 1056 شقة بمشروعي جنة وسكن مصر

شبكة عيون الإخبارية