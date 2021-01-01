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ضبط صاحب مكتبة تصوير لاتهامه بترويج دمغات حكومية مقلدة بالقاهرة

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ضبط صاحب مكتبة تصوير لاتهامه بترويج دمغات حكومية مقلدة بالقاهرة ضبط صاحب مكتبة تصوير لاتهامه بترويج دمغات حكومية مقلدة بالقاهرة

مصراوي Masrawy

01:06 م الجمعة 01 يناير 2021

كتب- علاء عمران:

ضبطت أجهزة الأمن بالقاهرة، اليوم الجمعة، أحد الأشخاص لقيامه بترويج دمغات لجهات حكومية مقلدة مقابل مبالغ مالية.

وردت معلومات وتحريات إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة تفيد قيام صاحب مكتبة تصوير كائنة بدائرة قسم شرطة الأميرية ومقيم بذات الناحية بمزاولة نشاطاً غير مشروع في مجال بيع الدمغات المقلدة والمنسوب صدورها للجهات الحكومية المختلفة بالمكتبة ملكه، بقصد ترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته كمية من الدمغات فئات مختلفة "مزورين"، بمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد ترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية، وأقر بتحصله عليها من آخر "محدد وجار تقنين الإجراءات لضبطه".

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وباشرت النيابة التحقيق.

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