أخبار عاجلة

رفض مشاهد البوس والأحضان يثير الجدل حول أحمد زاهر -
حجاوي : الوضع الوبائي في الأردن يشهد تحسنا ملحوظا -
أسهل وأسرع طريقة لعمل كفتة الآيس كريم - مطبخ هالة -
بعد توقف 9 أشهر.. مجمع الملك فيصل بالطائف يستأنف عملياته بـ17 جراحة -
بتقنية مبتكرة.. عملية معقدة في رأس مريضة بالطائف دون فتح الجمجمة! -
شاهد.. كيف رحّب سمو ولي العهد بأمير قطر -
"الأرصاد": أمطار ورياح على عسير تستمر حتى 7 مساءً -
فيديو.. ولي العهد يستقبل أمير قطر ولحظة العناق ولمّ الشمل -
المعارضة التركية: الحكومة تزيد من ديون المواطن بدلا من رفاهيته -
المرور: استمرار غلق الطريق الشرقي القديم "بني سويف-أسيوط" بسبب الشبورة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

كورونا في 3 دول خلال الـ 24 ساعة الماضية.. ألمانيا تسجّل 23 ألف إصابة و20 ألف حالة بالهند

Print
كورونا في 3 دول خلال الـ 24 ساعة الماضية.. ألمانيا تسجّل 23 ألف إصابة و20 ألف حالة بالهند كورونا في 3 دول خلال الـ 24 ساعة الماضية.. ألمانيا تسجّل 23 ألف إصابة و20 ألف حالة بالهند
بلجيكا: 2254 إصابة مؤكّدة و87 وفاة

كورونا في 3 دول خلال الـ 24 ساعة الماضية.. ألمانيا تسجّل 23 ألف إصابة و20 ألف حالة بالهند

أعلن معهد روبرت كوخ لمكافحة الأمراض في ألمانيا، اليوم الجمعة، تسجيل 22 ألفاً و924 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأفاد المعهد، في بيان، بأن عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس بلغ 553 حالة ليرتفع بذلك إلى 33 ألفا و791 حالة، فيما بلغ عدد المتعافين من الفيروس إلى 1.35 مليون شخص.

الهند

سجّلت الهند خلال الـ 24 ساعة الماضية 20 ألفا و36 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليرتفع إجمالي المصابين في البلاد إلى 10 ملايين و286 ألفا و710 أشخاص.

وأفادت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية، في بيان، بأنها سجّلت أيضاً 256 حالة وفاة جديدة، ليصل إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 148 ألفاً و994 حالة.

بلجيكا

سجّلت بلجيكا خلال الـ 24 ساعة الماضية 2254 إصابة مؤكّدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و87 حالة وفاة.

وأفادت السلطات الصحية البلجيكية، في بيان، بأن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس بلغ 646496 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 19528 حالة وفاة. الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.. وفاة أمين عام نقابة المحامين

متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.. وفاة أمين عام نقابة المحامين

محافظتان جديدتان.. وزيرة الصحة تعلن أكثر المحافظات إصابة بفيروس كورونا

محافظتان جديدتان.. وزيرة الصحة تعلن أكثر المحافظات إصابة بفيروس كورونا

من مصر | حلقة خاصة عن مستجدات فيروس كورونا ومعرض الإحلال والتجديد للعمل بالطاقة النظيفة (كاملة)

من مصر | حلقة خاصة عن مستجدات فيروس كورونا ومعرض الإحلال والتجديد للعمل بالطاقة النظيفة (كاملة)

من مصر | مستشفيات العزل .. أبطال على خط مواجهة فيروس كورونا

من مصر | مستشفيات العزل .. أبطال على خط مواجهة فيروس كورونا

شبكة عيون الإخبارية