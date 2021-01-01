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بعد 4 سنوات ونصف من مسلسل "بريكست".. المملكة المتحدة خارج الاتحاد الأوروبي نهائياً

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بعد 4 سنوات ونصف من مسلسل "بريكست".. المملكة المتحدة خارج الاتحاد الأوروبي نهائياً بعد 4 سنوات ونصف من مسلسل "بريكست".. المملكة المتحدة خارج الاتحاد الأوروبي نهائياً
بدءا من اليوم 1 يناير 2021 تتوقف بريطانيا عن تطبيق قواعد الاتحاد

بعد 4 سنوات ونصف من مسلسل

خرجت المملكة المتحدة، الخميس، نهائياً من الاتحاد الأوروبي بعد أربع سنوات ونصف السنة من مسلسل "بريكست" الطويل والمليء بالتحولات، وفتحت صفحة جديدة من تاريخها وسط أزمة كبيرة تشهدها البلاد بسبب انتشار كوفيد-19.

وبدءاً من 1 يناير 2021، تتوقف البلاد عن تطبيق قواعد الاتحاد الأوروبي.

وعدّ رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أن خروج بلاده من السوق الأوروبية الموحدة يشكل "لحظة رائعة"، مؤكداً أن بلاده ستكون مفتوحة وسخية ومنفتحة على الخارج، وتابع أن بريطانيا ستعمل مع شركاء في أنحاء العالم كافة، لأنها تترأس مجموعة الدول السبع، وقمة الأمم المتحدة السادسة والعشرين لتغير المناخ، العام المقبل.


وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون؛ من جانبه أن المملكة المتحدة تبقى صديقتنا وحليفتنا رغم خروجها من الاتحاد.

المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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