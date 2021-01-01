تعرّف على الدولة التي تحتفل بـ"رأس السنة" 11 مرة

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مصراوي Masrawy

(وكالات):

في حين يشهد العالم احتفالات بطرق مختلفة ليلة رأس السنة الميلادية، فإن هناك دولة تحتفل به 11 مرة، وذلك نظرًا لفارق التوقيت الزمني بين مناطقها، وهي روسيا.

هذا العام، حاولت العائلات الروسية إدخال البهجة في قلوب الأطفال الذين انتظروا أجواء عيد الميلاد ورأس السنة، ورغم عودة تفشي وباء كورونا، ينظم الأهالي احتفالات تقليدية للأطفال، ومنحهم الهدايا، بحسب "روسيا اليوم".

وتعتبر أكبر بلد في العالم من حيث المساحة بعد كندا، إذ تغطي ما نسبته تقريباً ثُمن مساحة الكرة الأرضية المأهولة بالسكان، حيث تبلغ مساحتها 17 مليوناً، و75 ألفاً و400 كيلومتراً مربعاً.

وتنقسم أراضي روسيا عموما إلى 11 منطقة زمنية بفارق ساعة واحدة بينها، ما يعني أن روسيا تحتفل فعليا بحلول عيد رأس السنة 11 مرة خلال 24 ساعة.

وأصبحت منطقة توقيت كامتشاتكا (12 ساعة زائد توقيت جرينيتش GMT) أول منطقة في روسيا استمع مواطنوها إلى تهنئة الرئيس فلاديمير بوتين بالعيد، وتليها مناطق توقيت ماجادان ثم فلاديفوستوك ثم ياقوتيا ثم إيركوتسك ثم كراسنويارسك ثم أومسك ثم يكاتيرينبورغ ثم سامارا ثم موسكو ثم كالينينجراد (ساعتين زائد GMT).



وتشهد المدن الروسية احتفالات شعبية واسعة بحلول العام الميلادي، فيما يخرج الآلاف إلى وسط موسكو والساحة الحمراء، بحسب "روسيا اليوم".

وتُقام الحفلات والعروض الموسيقية في ساحة مانيجنايا وشارع تفيرسكايا ولوبيانكا وغيرها من الميادين، تصاحبها الألعاب النارية التي تزين سماء العاصمة، في مشهد بات تقليدا.

فمع بداية شهر ديسمبر تبدأ الاستعدادات لإقامة الاحتفالات والمهرجانات الشتوية فى جميع المدن الروسية والتى تحتفل بأفضل ما في الثقافة الروسية، ويعتبر مهرجان الشتاء والذى يطلق عليه إسم "رحلة عيد الميلاد" والذى يقام فى موسكو هو واحداً من أضخم المهرجانات، والأفضل دائما.



ويعدّ إعداد مائدة عيد رأس السنة من أهم مراحل التحضير للاحتفال بهذا العيد الأكثر شعبية في روسيا، إذ تحاول كل عائلة التباهي بالأكلات المتنوعة على مائدتها.

وهناك بعض الأطباق التقليدية، التي يجب ألاّ يخلو منها أي بيت روسي، وعلى رأسها سلطة "أوليفييه" الروسية المشهورة، والتي تسمى في الدول الأخرى بالسلطة الروسية، وكذلك السلطة المسماة بـ "الرنغة تحت معطف الفرو" وغيرهما.