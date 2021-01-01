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القبض على "عصابة بيع الآثار الفرعونية المقلدة" في القليوبية

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القبض على "عصابة بيع الآثار الفرعونية المقلدة" في القليوبية القبض على "عصابة بيع الآثار الفرعونية المقلدة" في القليوبية

مصراوي Masrawy

12:07 م الجمعة 01 يناير 2021

القليوبية - أسامة علاء الدين:


ألقت أجهزة الأمن بالقليوبية، اليوم الجمعة، القبض على تشكيل عصابي للنصب على المواطنين، وبيع الآثار الفرعونية المقلدة، بعد إرسال صور فوتوغرافية لهم من خلال تطبيقات الهواتف المحمولة للقطع المضبوطة في حيازتهم.
جرى تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة فتولت التحقيق، وأمرت بإشراف المستشار محمد حتة بندب أحد خبراء الآثار لفحص المضبوطات، وبيان ما إذا كانت أثرية من عدمه.

تلقى اللواء فخر الدين العربي، إخطاراً من اللواء حاتم الحداد مدير مباحث القليوبية، بتمكن الخدمات الأمنية المعينة بخدمة كمين دائري الجيزة، التابع لمركز القناطر الخيرية من ضبط أفراد التشكيل.

انتقل العميد خالد المحمدي رئيس مباحث القليوبية لموقع البلاغ، وبفحص السيارة المضبوطة، تبين أنها تحمل رقم أ ل ط 7694، ملاكي، موديل 2020، بيضاء اللون، قيادة "م ح ك" 47 عاما، صاحب مكتب مقاولات، ومقيم في صقر قريش المعادي، وبرفقته كل من "هـ.ل.ي" 39 عاما، تاجر أخشاب، و"ي.ح.م" 45 عاما، تاجر سيارات.
عثر بداخل السيارة على 8 قطع تمثال مختلفة الأحجام ذهبية اللون، وعدد (7) جعران ذهبي اللون، وسبيكة ذهبية اللون، و(34) قطعة نحاسية مستطيلة الشكل، و(5) قطع بيضاوية الشكل ذهبية اللون، و3 قلائد بها تميمة زرقاء، وعدد 3 طبق صغير ذهبي اللون، والتي يشتبه في كونها أثرية، ومبلغ مالي 40.000 ألف جنيه، وعدد 3 هواتف محمولة.

بمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط، أقروا بتكوينهم عصابة، تخصصت في النصب على المواطنين بالإتجار بالآثار المقلدة، عن طريق إرسال صور فوتوغرافية لهم من خلال تطبيقات الهواتف المحمولة، للقطع المضبوطة حوزتهم، وإيهامهم بكونها أصلية، وبيعها نظير مبالغ مالية يقتسموها فيما بينهم، وجرى التحفظ علي السيارة والمضبوطات تحت تصرف النيابة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3 أحوال مركز القناطر الخيرية.

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