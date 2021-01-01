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أسهل وأسرع طريقة لعمل كفتة الآيس كريم - مطبخ هالة
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الثلاثاء 05 يناير 2021 12:23 مساءً
بعد توقف 9 أشهر.. مجمع الملك فيصل بالطائف يستأنف عملياته بـ17 جراحة
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الثلاثاء 05 يناير 2021 12:19 مساءً
بتقنية مبتكرة.. عملية معقدة في رأس مريضة بالطائف دون فتح الجمجمة!
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الثلاثاء 05 يناير 2021 12:19 مساءً
شاهد.. كيف رحّب سمو ولي العهد بأمير قطر
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الثلاثاء 05 يناير 2021 12:19 مساءً
"الأرصاد": أمطار ورياح على عسير تستمر حتى 7 مساءً
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الثلاثاء 05 يناير 2021 12:19 مساءً
فيديو.. ولي العهد يستقبل أمير قطر ولحظة العناق ولمّ الشمل
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الثلاثاء 05 يناير 2021 12:19 مساءً
المعارضة التركية: الحكومة تزيد من ديون المواطن بدلا من رفاهيته
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الثلاثاء 05 يناير 2021 12:17 مساءً
المرور: استمرار غلق الطريق الشرقي القديم "بني سويف-أسيوط" بسبب الشبورة
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الثلاثاء 05 يناير 2021 12:17 مساءً
لليوم الثاني.. أجهزة الأمن تُحرر 21 ألف مخالفة غرامة فورية لعدم ارتداء الكمامة
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الثلاثاء 05 يناير 2021 12:17 مساءً
بالفيديو.. انفجار ضخم على الحدود اللبنانية السورية
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الثلاثاء 05 يناير 2021 12:09 مساءً
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8 الصبح - السيدة إنتصار السيسي تهنئ الشعب المصري بالعام الجديد 2021
DMC
DMC
الجمعة 01 يناير 2021 11:43 صباحاً
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