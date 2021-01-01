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مصراوي Masrawy

كتب - أحمد مسعد:

نشرت وزارة الصحة والسكان، عبر موقعها الرسمي علي مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر" فيديو لشرح تفصيلي حول كيفية التحدث مع الأبناء عن فيروس كورونا، دون أن يسبب ذلك أي أنواع من الأذى النفسي لهم.

وأوضحت الوزارة، أن كثرة الأحاديث والأخبار حول فيروس كورونا المستجد قد يؤثر علي الحالة النفسية للأطفال، مما يسبب القلق وقلة النوم أو البكاء المتكرر أو العنف دون سبب، ونقص الانتباه وضعف التركيز وسهولة التشتت.

وجاءت كالتالي:

-اسألهم ..وجاوب عليهم بقدر فهم وعلمهم كيفية طريقة التأكد من أي معلومة من المواقع الرسمية.

-تأكد من استيعابهم للإجراءت الوقاية والحماية من الفيروس.

تابعهم وطمنهم :

-ابعدهم عن القلق المستمر.

-استغل الفرصة في التقرب منهم وتعليمهم نظام صحي جديد.