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الصحة توضح كيفية التحدث مع الأبناء عن بطريقة غير مؤذية -

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الصحة توضح كيفية التحدث مع الأبناء عن فيروس كورونا بطريقة غير مؤذية - فيديو الصحة توضح كيفية التحدث مع الأبناء عن بطريقة غير مؤذية -

مصراوي Masrawy

11:17 ص الجمعة 01 يناير 2021

كتب - أحمد مسعد:

نشرت وزارة الصحة والسكان، عبر موقعها الرسمي علي مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر" لشرح تفصيلي حول كيفية التحدث مع الأبناء عن ، دون أن يسبب ذلك أي أنواع من الأذى النفسي لهم.

وأوضحت الوزارة، أن كثرة الأحاديث والأخبار حول فيروس كورونا المستجد قد يؤثر علي الحالة النفسية للأطفال، مما يسبب القلق وقلة النوم أو البكاء المتكرر أو العنف دون سبب، ونقص الانتباه وضعف التركيز وسهولة التشتت.

وجاءت كالتالي:

-اسألهم ..وجاوب عليهم بقدر فهم وعلمهم كيفية طريقة التأكد من أي معلومة من المواقع الرسمية.

-تأكد من استيعابهم للإجراءت الوقاية والحماية من الفيروس.

تابعهم وطمنهم :

-ابعدهم عن القلق المستمر.

-استغل الفرصة في التقرب منهم وتعليمهم نظام صحي جديد.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

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