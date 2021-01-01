وزير الأوقاف يعلن تدشين قافلة دعوية إلى دولة السودان

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مصراوي Masrawy



بورسعيد - طارق الرفاعي:

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اليوم الجمعة، إن سيجرى إرسال قافلة دعوية مشتركة بين الأئمة المصريين والواعظات المصريات بوزارة الأوقاف مع زملائهم من الأئمة والواعظات بدولة السودان الشقيقة في الأول من فبراير المقبل بدولة السودان الشقيقة.

وأشاد "جمعة"، خلال لقاء مع عدد من قيادات الدعوة بمحافظة بورسعيد، وذلك بقاعة السفيرة فايزة أبو النجا في ديوان عام المحافظة، بحضور المحافظ اللواء عادل الغضبان، بالتعاون مع وزارة الأوقاف السودانية، والذي أثمر عن تنظيم أول دورة مشتركة لتدريب الأئمة السودانين والمصريين بأكاديمية وزارة الأوقاف.

ومن المقرر أن يلقي وزير الأوقاف خطبة الجمعة من مسجد الشاطئ في شارع طرح البحر، والتي ستنقل على الهواء مباشرة ضمن احتفالات المحافظة بعيدها القومي، ويأتي موضوع الخطبة تحت عنوان "الصلابة في مواجهة الجوائح والأزمات، والأخذ بأسباب العلم والعمل الجاد، طريق العبور نحو المستقبل".