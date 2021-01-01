صور.. تحرير 228 مخالفة تموينية وإعدام أغذية فاسدة في المنوفية

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مصراوي Masrawy



المنوفية: أحمد الباهي:

وجه اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، بضرورة تكثيف الحملات التموينية والتفتيشية وتشديد الرقابة علي الأسواق والمخابز للوقوف علي مدى صلاحية المنتجات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين حفاظًا علي صحة وسلامة المواطنين.

وشنت الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بالديوان العام، حملة تفتيشية على المحال التجارية ومحلات الجزارة بمراكز تلا والشهداء والباجور ومنوف خلال النصف الثاني من شهر ديسمبر 2020، وذلك بالتنسيق مع مديرية التموين والطب البيطري.

أسفرت الحملة اليوم عن تحرير محضرين جنح أمن دولة بمركز منوف والتحفظ علي ما يقرب من 64 كيلوجرام لحوم حية مذبوحة خارج السلخانة، كما تمكنت من إعدام لحوم وأغذية فاسدة.

وفي السياق شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية، حملات تموينية مكبرة خلال يومين متتاليين بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، أسفرت عن تحرير 228 مخالفة تموينية متنوعة.