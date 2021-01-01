بالفيديو .. جاء اللص للسرقة فتلقى عقابًا مؤلمًا

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معلقة: جزاء عادل لهؤلاء اللصوص

دخل ثلاثة لصوص بشاحنة صغيرة ساحة مصنع في منطقة ميدلاندز غربي إنجلترا، هبط رجلان بسرعة وحملا كومة منصات بلاستيك ضخمة مما يستخدم في حمل البضائع والمعدات الثقيلة، ولكن حدث ما لم يتوقعه اللصان.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، وقع الحادث بعد ظهر يوم 17 ديسمبر والتقطته كاميرا المراقبة.

ويظهر الفيديو رجلين يحملان كومة من المنصات البلاستيك، لوضعها في الجزء الخلفي من الشاحنة بينما ينتظرهما اللص الثالث الذي يقود الشاحنة، وفجأة ينزلق أحد اللصين، وتسقط كومة المنصات على جسده والجزء العلوي من ساقيه فتسحقهما ويصيبه ألم شديد.

وبعدها ينهض اللص وهو يتلوى من الألم ويجري نحو مقدمة السيارة كأنه يبحث عما يزيل ألمه، ويُصاب اللصان بالحيرة والارتباك، وتنتابهما المخاوف من التعطل واكتشاف السرقة، فيقرران ترك المنصات والهرب.

وبالفعل يصعد اللص المتألم إلى مؤخرة الشاحنة بمساعدة زميله، الذي يذهب إلى مقدمة السيارة بينما يقود اللص الثالث السيارة بسرعة لحظة وصول اثنين من عمال المصنع، واللذان حاولا الاستفسار من اللصوص لكنهم بادروا بالهرب.

وتعليقًا على الفيديو، الذي تم بثه على مواقع التواصل، قالت دانييل تيلور: "لقد شاهدت هذا الفيديو عدة مرات، انه فيديو للتسلية والضحك على هؤلاء اللصوص الأغبياء". وقالت ماري أوليفر: "هذا جزاء عادل لهؤلاء اللصوص".

وقالت الصحيفة: لم تعلن شرطة ميدلاندز إن كانت قد أوقفت اللصوص أم لا.