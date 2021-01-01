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تركيا تفرض حظر تجول 3 أيام وسط ارتفاع الإصابات والوفيات بكورونا

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تركيا تفرض حظر تجول 3 أيام وسط ارتفاع الإصابات والوفيات بكورونا تركيا تفرض حظر تجول 3 أيام وسط ارتفاع الإصابات والوفيات بكورونا

مصراوي Masrawy

12:12 ص الجمعة 01 يناير 2021

أنقرة - (د ب ا):

بدأ في الساعة التاسعة مساء الخميس بتوقيت تركيا حظر تجول لمدة 3 أيام في عموم البلاد ضمن تدابير الوقاية من ، فيما ارتفع عدد الاصابات والوفيات بفيروس كورونا.

ووفقا لبيان لوزارة الداخلية التركية للحد من انتشار وباء كورونا ،يستمر حظر التجول 80 ساعة وينتهي بحلول الساعة الخامسة صباحا من الاثنين المقبل.

وبحسب البيان،الذي نشرته وكالة الأناضول للأنباء التركية ، يسمح للمتاجر ومحلات البقالة واللحوم أنشطتها أيام الجمعة والسبت والأحد من الساعة العاشرة صباحا وحتى الساعة 1700 مساء.

واضاف البيان أن الأفران ومحلات بيع منتجات المخابز ستكون مفتوحة طيلة أيام الحظر،كما يسمح للمطاعم ومحلات الحلويات بمواصلة أنشطتها أيام الجمعة والسبت والأحد من الساعة العاشرة صباحا وحتى منتصف الليل، بنظام التوصيل إلى المنزل.

وتابع البيان أنه سوف يتم السماح للاشخاص بالخروج من المنزل لشراء الاحتياجات الأساسية من الساعة العاشرة صباحا وحتى الخامسة مساء.

من جهة اخرى ، سجلت تركيا اليوم الخمس 239 وفاة بفيروس كورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 20 ألفا و881.

وأظهرت المعطيات الأخيرة لوزارة الصحة، ارتفاع حصيلة الإصابات إلى مليونين و208 آلاف و652، إثر تشخيص 14 ألفا و380 حالة.

وبلغ إجمالي المتعافين مليونين و100 ألف و650، إثر شفاء وانتهاء مدة حجر 22 ألفا و21 مصابا، فيما وصل عدد الحالات الحرجة إلى 3 آلاف و918.

وأجرت الوزارة 178 ألفا و217 اختبارا للكشف عن كورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 24 مليونا و504 آلاف و567.

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