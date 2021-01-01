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زعماء عرب غيبهم الموت في 2020.. تعرف عليهم

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زعماء عرب غيبهم الموت في 2020.. تعرف عليهم زعماء عرب غيبهم الموت في 2020.. تعرف عليهم
حفلت مسيرتهم بالعطاء والإنجازات

زعماء عرب غيبهم الموت في 2020.. تعرف عليهم

غيب الموت في عام 2020 عدداً من الزعماء العرب، الذين رحلوا عن عالمنا بعد مسيرة حافلة بالعطاء والإنجازات سجلت في تاريخ بلادهم والمنطقة العربية والإسلامية.

وفي هذا التقرير ترصد "سبق" أبرز تلك الأسماء، ونبذة موجزة عن مسيرتهم الحافلة.

السلطان قابوس
في 12 من يناير أعلن ديوان البلاط السلطاني وفاة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عُمان بعد مسيرة امتدت لمدة 50 عاماً، منذ أن تقلّد زمام الحكم في 23 من شهر يوليو عام 1970 م، وأرسى خلال عهده نهضة شاملة في البلاد، وحفلت مسيرته بالعطاء الكبير والجهد الدؤوب، إذ يُعد مؤسس سلطنة عمان العصرية الحديثة، وباني نهضتها، حيث نقلها من الحكم القبلي إلى دولة مؤسسات وقانون.

وعرف عن الراحل حكمته السياسية، فقد كان أحد المؤسسين لمجلس التعاون الخليجي عام 1981 مع إخوانه من زعماء الخليج، وكان أحد الداعمين الكبار للجهود الرامية لتفعيل التعاون المشترك بين دول مجلس التعاون، مع مساندة مساعي إحلال الأمن والسلام والاستقرار في منطقة الخليج.

الرئيس محمد حسني مبارك
كان الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك هو ثاني الراحلين عن عالمنا من الزعماء العرب في تلك السنة، عن عمر يناهز 92 عاماً، بعد معاناته سنوات من المرض، وكان الرئيس الراحل قد وافته المنية في أحد مستشفيات العاصمة المصرية القاهرة، حيث كان يجري عملية جراحية.

وأمضى مبارك قرابة 30 عاماً في الحكم، وهي الأطول في حكم منذ نهاية الملكية في عام 1952م. ونعت حينها الرئاسة المصرية والقوات المسلحة الرئيس الأسبق باعتباره أحد أبطال حرب أكتوبر عام 1973، التي كان خلالها قائداً للقوات الجوية.

أمير الكويت
ولم يمض عام 2020 قبل أن يرحل معه أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح عن عمر ناهز 91 عاماً، في الولايات المتحدة الأمريكية وبعد صراع طويل مع المرض.

وتسلم أمير الكويت، مقاليد الحكم في يناير 2006 واستمر حكمه أكثر من 16 عاماً، وعرف عنه قيادته للسياسة الخارجية للبلاد لمدة أكثر من خمسين عاماً. كما حفلت مسيرته بالإنجازات قضاها في خدمة بلاده والأمتين العربية والإسلامية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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