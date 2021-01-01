أخبار عاجلة

8 الصبح - مع "أسماء يوسف وآية جمال الدين" | الثلاثاء 5/1/2021 | الحلقة الكاملة -
8 الصبح - فقرة خاصة مع د.هاني الناظر عن العادات الشائعة التي تضر بالبشرة والجلد وكيف نتجنبها؟ -
8 الصبح - الفقرة الفنية الأسبوعية مع ”أحمد صلاح“ بتاريخ 5-1-2021 -
8 الصبح - هاتفياً/ الفنانة مايا نصري تكشف تفاصيل فيلم ”ريما“ -
8 الصبح - كواليس تحضير ديو جديد يجمع مدين ومحمد جمعة -
أبرزها فرحة طفل.. شاهد فيديوهات أفراح الخليجيين بفتح الحدود -
"الخطوط" توفر نصف مليون مقعد خلال إجازة منتصف العام الدراسي -
"مرور جدة" يضبط قائد مركبةٍ مارَسَ التفحيط وصدَم سيارتين -
لقاء الأشقاء.. أمير دولة قطر يعانق ولي العهد لدى وصوله مطار العلا -
بث مباشر| قادة الخليج يتوافدون لحضور قمة "لم الشمل" بالسعودية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

55 وفاة.. الصحة تعلن "بيان كورونا" ليوم الخميس

Print
55 وفاة.. الصحة تعلن "بيان كورونا" ليوم الخميس 55 وفاة.. الصحة تعلن "بيان كورونا" ليوم الخميس

مصراوي Masrawy

11:59 م الخميس 31 ديسمبر 2020

كتب - أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الخميس، خروج 654 متعافى من من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية؛ ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 112105 حالات حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1418 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 55 جديدة.

وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في بفيروس كورونا المستجد حتى الخميس، هو 138062 حالة من ضمنهم 112105 حالات تم شفاؤها، و7631 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما خصصت الوزارة عددًا من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، إضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.. وفاة أمين عام نقابة المحامين

متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.. وفاة أمين عام نقابة المحامين

ضياء رشوان: مصر تقود جهدًا عربيًا لمواجهة التدخلات الخارجية

ضياء رشوان: مصر تقود جهدًا عربيًا لمواجهة التدخلات الخارجية

محافظتان جديدتان.. وزيرة الصحة تعلن أكثر المحافظات إصابة بفيروس كورونا

محافظتان جديدتان.. وزيرة الصحة تعلن أكثر المحافظات إصابة بفيروس كورونا

"الإسكان": الانتهاء من تنفيذ 1056 شقة بمشروعي جنة وسكن مصر

"الإسكان": الانتهاء من تنفيذ 1056 شقة بمشروعي جنة وسكن مصر

شبكة عيون الإخبارية