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تسعى للدوران حول القمر في خطوة تعتبر الأولى من نوعها

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روسيا تسعى للدوران حول القمر في خطوة تعتبر الأولى من نوعها تسعى للدوران حول القمر في خطوة تعتبر الأولى من نوعها

مصراوي Masrawy

10:33 م الخميس 31 ديسمبر 2020

موسكو - (أ ش أ):

أعلن المدير العام لمؤسسة الفضاء الروسية الحكومية "روسكوسموس"، ديمتري روجوزين، اليوم الخميس، أن سترسل، لأول مرة، مركبة فضائية وعلى متنها رواد فضاء للدوران حول القمر، وذلك في عام 2028.

وقال روجوزين في تصريحات أوردته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية "في عام 2028، يجب أن نرسل طاقما للدوران حول القمر، وفي عام 2030، سوف نحط بطاقمنا على القمر".

وفي وقت سابق ذكر المسؤول الروسي أن خطط رواد الفضاء للدوران حول القمر ستكون في عام 2029.

وكان من المقرر في الأصل استخدام الصاروخ الحامل الفائق الثقل من طراز "ينيسي"، لإرسال الأطقم إلى القمر، ولكن في ديسمبر الجاري، تبين أن صاروخ "أنجارا-إيه 5 بي" سيكون كافيا لهذا الغرض.

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