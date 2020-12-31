أخبار عاجلة

8 الصبح - مع "أسماء يوسف وآية جمال الدين" | الثلاثاء 5/1/2021 | الحلقة الكاملة -
8 الصبح - فقرة خاصة مع د.هاني الناظر عن العادات الشائعة التي تضر بالبشرة والجلد وكيف نتجنبها؟ -
8 الصبح - الفقرة الفنية الأسبوعية مع ”أحمد صلاح“ بتاريخ 5-1-2021 -
8 الصبح - هاتفياً/ الفنانة مايا نصري تكشف تفاصيل فيلم ”ريما“ -
8 الصبح - كواليس تحضير ديو جديد يجمع مدين ومحمد جمعة -
أبرزها فرحة طفل.. شاهد فيديوهات أفراح الخليجيين بفتح الحدود -
"الخطوط" توفر نصف مليون مقعد خلال إجازة منتصف العام الدراسي -
"مرور جدة" يضبط قائد مركبةٍ مارَسَ التفحيط وصدَم سيارتين -
لقاء الأشقاء.. أمير دولة قطر يعانق ولي العهد لدى وصوله مطار العلا -
بث مباشر| قادة الخليج يتوافدون لحضور قمة "لم الشمل" بالسعودية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

القوى العاملة: تحصيل 700 ألف جنيه مستحقات ورثة مصري توفي بالسعودية

Print
القوى العاملة: تحصيل 700 ألف جنيه مستحقات ورثة مصري توفي بالسعودية القوى العاملة: تحصيل 700 ألف جنيه مستحقات ورثة مصري توفي بالسعودية

مصراوي Masrawy

10:29 م الخميس 31 ديسمبر 2020

كتب يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، عن نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية العامة المصرية بالرياض بالمملكة العربية ، في الحصول على مستحقات ورثة العامل "سمير.أ.ح.أ" ، والذى كان يعمل لدى مؤسسة عبدالعزيز الملحم للمقاولات وبلغت 169 ألفاً و810 ريالات سعودية، أي ما يوازي 704 آلاف و711 جنيها مصريا تقريبًا.

وبحسب بيان اليوم، تلقى الوزير تقريرا بذلك عبر الملحق العمالى أحمد رجائي رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض، أكد فيه، تواصل المكتب مع إدارة مؤسسة عبدالعزيز الملحم للمقاولات للاستعلام عن مستحقات العامل "سمير.أ.ح.أ"، والذي كان يعمل بالمؤسسة وتبين أن إجمالي مستحقاته النظامية والأجور المتأخرة 169810 ريالا.

وأكد رجائي، أنه تم إصدار شيك بالمبالغ المستحقة لأمر السفير المصري بالمملكة وتم إيداعها بحساب ورثة المصريين المتوفين التابع لسفارة بالرياض وتحويله إلى مصر لتسليمه لورثة المتوفى.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بث مباشر| قادة الخليج يتوافدون لحضور قمة "لم الشمل" بالسعودية

بث مباشر| قادة الخليج يتوافدون لحضور قمة "لم الشمل" بالسعودية

شكري يصل إلى السعودية لحضور القمة الخليجية

شكري يصل إلى السعودية لحضور القمة الخليجية

ضياء رشوان: مصر تقود جهدًا عربيًا لمواجهة التدخلات الخارجية

ضياء رشوان: مصر تقود جهدًا عربيًا لمواجهة التدخلات الخارجية

محمد بن سلمان وأمير قطر .. عناق حار عند سلم الطائرة على أرض السعودية لأول مرة منذ بدء المقاطعة

محمد بن سلمان وأمير قطر .. عناق حار عند سلم الطائرة على أرض السعودية لأول مرة منذ بدء المقاطعة

شبكة عيون الإخبارية