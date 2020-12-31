أخبار عاجلة

8 الصبح - مع "أسماء يوسف وآية جمال الدين" | الثلاثاء 5/1/2021 | الحلقة الكاملة -
8 الصبح - فقرة خاصة مع د.هاني الناظر عن العادات الشائعة التي تضر بالبشرة والجلد وكيف نتجنبها؟ -
8 الصبح - الفقرة الفنية الأسبوعية مع ”أحمد صلاح“ بتاريخ 5-1-2021 -
8 الصبح - هاتفياً/ الفنانة مايا نصري تكشف تفاصيل فيلم ”ريما“ -
8 الصبح - كواليس تحضير ديو جديد يجمع مدين ومحمد جمعة -
أبرزها فرحة طفل.. شاهد فيديوهات أفراح الخليجيين بفتح الحدود -
"الخطوط" توفر نصف مليون مقعد خلال إجازة منتصف العام الدراسي -
"مرور جدة" يضبط قائد مركبةٍ مارَسَ التفحيط وصدَم سيارتين -
لقاء الأشقاء.. أمير دولة قطر يعانق ولي العهد لدى وصوله مطار العلا -
بث مباشر| قادة الخليج يتوافدون لحضور قمة "لم الشمل" بالسعودية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

توزيع معاطف الغيث على قاصدي المسجد الحرام

Print
مع هطول أمطار الخير والبركة على مكة المكرمة

توزيع معاطف الغيث على قاصدي المسجد الحرام

مع هطول أمطار الخير والبركة على مكة المكرمة، وزعت جمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية معاطف المطر على المعتمرين والمصلين والعاملين بساحات المسجد الحرام.

من جانبه، أكد المدير العام للجمعية منصور العامر على جاهزية فريق الطوارئ بمكاتب الجمعية الأمامية في المنطقة المركزية وقال: "إن الجمعية جهزت منتجاتها الإبداعية التي تقع ضمن برنامجها الرئيس العناية الذي تقدم من خلاله هدايا أو خدمات تهدف إلى تيسير أداء المناسك، إضافة للعناية بالأطفال ورعاية التائهين وتفريج الكرب وتحفيز العاملين في خدمة الحجاج والمعتمرين والزوار".

وختم "العامر" بأن هدية وضعت خطة للطوارئ تشتمل على توزيع ما تزداد الحاجة إليه عند هطول الأمطار في أماكن عمل الجمعية، حيث جعلت المعاطف الموزعة على ضيوف الرحمن باللون الأخضر، في حين أن ما يوزع على العاملين في الخدمة من النايلون الشفاف، حتى تظهر هوية من يستخدمه من خلال الزي الذي يرتديه.

توزيع معاطف الغيث على قاصدي المسجد الحرام

المسجد الحرام ضيوف الرحمن أمطار جمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
أبرزها فرحة طفل.. شاهد فيديوهات أفراح الخليجيين بفتح الحدود

أبرزها فرحة طفل.. شاهد فيديوهات أفراح الخليجيين بفتح الحدود

"الخطوط" توفر نصف مليون مقعد خلال إجازة منتصف العام الدراسي

"الخطوط" توفر نصف مليون مقعد خلال إجازة منتصف العام الدراسي

"مرور جدة" يضبط قائد مركبةٍ مارَسَ التفحيط وصدَم سيارتين

"مرور جدة" يضبط قائد مركبةٍ مارَسَ التفحيط وصدَم سيارتين

لقاء الأشقاء.. أمير دولة قطر يعانق ولي العهد لدى وصوله مطار العلا

لقاء الأشقاء.. أمير دولة قطر يعانق ولي العهد لدى وصوله مطار العلا

شبكة عيون الإخبارية