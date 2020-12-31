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"آل الشيخ" يرفع الشكر للقيادة وحكومة البرازيل بنجاح مؤتمر مسلمي أمريكا اللاتينية

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"آل الشيخ" يرفع الشكر للقيادة وحكومة البرازيل بنجاح مؤتمر مسلمي أمريكا اللاتينية "آل الشيخ" يرفع الشكر للقيادة وحكومة البرازيل بنجاح مؤتمر مسلمي أمريكا اللاتينية
نوه بالتوصيات التي أجمع عليها علماء 35 دولة

رفع وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ الشكر وعظيم الامتنان لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ولحكومة جمهورية البرازيل بمناسبة نجاح مؤتمر مسلمي أمريكا اللاتينية ودول البحر الكاريبي الافتراضي الـ33 الذي نظمه مركز الدعوة الإسلامية بالبرازيل بالتعاون مع وزارة الشؤون الإسلامية، منوهًا بما تحقق في ختام أعماله من توصيات أجمع عليها علماء من 35 دولة حول العالم.

وتفصيلاً، جاء ذلك في تغريدة عبر حساب الوزير بمنصة تويتر قال فيها : في ختام مؤتمر ‫مسلمي أمريكا اللاتينية الـ33 أتقدم بالشكر لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد ولحكومة البرازيل على الدعم السخي الذي تلقاه المؤتمر مما أسهم في نجاحه على الرغم من جائحة كورونا.

وأضاف الوزير "آل الشيخ" أن المؤتمر حقق الأهداف المرجوة، وفق التوصيات التي خرج بها بإجماع علماء من 35 دولة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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