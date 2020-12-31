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"الغامدي": جاهزون لاستقبال المصلين في المسجد النبوي خلال الإجازة

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"الغامدي": جاهزون لاستقبال المصلين في المسجد النبوي خلال الإجازة "الغامدي": جاهزون لاستقبال المصلين في المسجد النبوي خلال الإجازة
قال إن الوكالة جندت طاقاتها البشرية لتقديم جميع الخدمات للزائرين

أكد المتحدث الرسمي باسم وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي جمعان بن عبدالله العسيري, جاهزية المسجد النبوي لاستقبال المصلين والزوار.

ودعا "العسيري" الجميع إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الوكالة؛ أهمها: لبس الكمامة, تعقيم اليدين , استخدام السجادة الخاصة , عدم اصطحاب الأطفال , الابتعاد عن أماكن الزحام في الدخول والخروج , الالتزام بعلامات التباعد المحددة , التقيد بالمواعيد المحددة من تطبيق "اعتمرنا" للراغبين بأداء الصلاة في الروضة الشريفة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وأشار إلى أن الوكالة جندت طاقاتها البشرية لتقديم جميع الخدمات لزائري المسجد النبوي ليؤدوا عبادتهم بكل يسر وسهولة.المسجد النبوي الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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