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أذربيجان تبدأ تصدير الغاز الطبيعي إلى عدة دول أوروبية

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أذربيجان تبدأ تصدير الغاز الطبيعي إلى عدة دول أوروبية أذربيجان تبدأ تصدير الغاز الطبيعي إلى عدة دول أوروبية

مصراوي Masrawy

10:18 م الخميس 31 ديسمبر 2020

موسكو - (د ب أ):

بدأت بعض دول الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس استقبال الغاز الطبيعي من أذربيجان لأول مرة بحسب بيان صادر عن شركة النفط والغاز الحكومية الأذربيجانية.

وذكرت شركة سوكار الأذربيجانية للنفط والغاز أن المستهلكين في إيطاليا واليونان وبلغاريا، اشتروا الغاز الذي وصل بلادهم عبر خط أنابيب "التيار الجنوبي" الذي يمر تحت مياه البحر الأدرياتيكي وينقل الغاز من بحر قزوين إلى أوروبا.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن بيان مشترك لشركتي "بي بي" و"سوكار" الحكومية الأذربيجانية للطاقة أنه بدأ اليوم الخميس ضخ الغاز المستخرج من حقل شاه دنيز في بحر قزوين إلى إيطاليا واليونان وبلغاريا.

ويعتبر دخول الغاز الأذربيجاني إلى السوق الأوروبية منافسة للغاز الروسي الذي يعتبر مصدرا مهما للطاقة في أوروبا.

ويعمل الاتحاد الأوروبي منذ سنوات لتقليل الاعتماد على ، التي توفر ما يعادل نحو ثلث إمدادات الغاز في المنطقة.

وقد تكلف مد "ممر الغاز الجنوبي" 33 مليار دولار، واستغرق بناؤه سبع سنوات. ويشمل الممر حقل شاه دنيز وأكثر من ألفي ميل من خطوط الأنابيب التي تربط بحر قزوين بأوروبا عبر جورجيا وتركيا.

وستواصل أذربيجان ضخ عشرة مليارات متر مكعبة من الغاز إلى أوروبا كل عام على مدار السنوات الخمسة والعشرين القادمة، منها ثمانية مليارات إلى إيطاليا، ومليار لكل من اليونان وبلغاريا.

ووفقا لتقديرات (بي بي) فإن شاه دنيز يمثل أكبر مكمن للغاز في البلاد، حيث يحتوي على نحو تريليون متر مكعب من الوقود وملياري برميل من المكثفات. وتعتزم أذربيجان تصدير الغاز إلى المزيد من الدول في أوروبا في المستقبل مع بدء الإنتاج من المزيد من الحقول في بحر قزوين.

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مصراوي Masrawy

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