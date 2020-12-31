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انتصار مهنئة بالعام الجديد: أدعو الله أن يلهمنا الإرادة والوعي لبناء المستقبل

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انتصار السيسي مهنئة بالعام الجديد: أدعو الله أن يلهمنا الإرادة والوعي لبناء المستقبل انتصار مهنئة بالعام الجديد: أدعو الله أن يلهمنا الإرادة والوعي لبناء المستقبل

مصراوي Masrawy

10:29 م الخميس 31 ديسمبر 2020

كتب - محمود مصطفى:

هنأت السيدة انتصار ، قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالعام الميلادي الجديد.

وقالت في منشور لها على صفحتها الرسمية بـ"فيسبوك"، الخميس:"نطوي الآن سنة مضت بكل تحدياتها، لنبدأ معا سنة جدیدة نستقي منھا الأمل والرجاء لمزید من التماسك والترابط بین جمیع المصریین".

وتابعت:" في مستھل ھذا العام الجدید، أدعو الله أن یحفظ وأھلھا من كل سوء وشر، وأن یلھمنا المزید من الإرادة والوعي لبناء المستقبل

كل عام وأنتم بخیر".

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد هنأ الشعب المصري والأمة العربية، بحلول العام الميلادي الجديد.

وقال الرئيس السيسي، في منشور له على صفحته الرسمية بـ "فيسبوك"، الخميس":" أھنئ الشعب المصري والأمة العربیة، بمناسبة حلول العام المیلادي الجدید، الذي نبدأ فیه صفحة جدیدة من صفحات العمل والبناء والتحدي".

وأضاف الرئيس السيسي:"إنني أنتھز ھذه المناسبة وأدعو الله عز وجل أن یكون ھذا العام حافلا بالخير والعطاء، والمزید من السداد والتوفیق لكل ید تضع حجرا لبناء المستقبل، وكل عین ساھرة على حماية أمن الوطن، كل عام وأنتم بخیر".

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مصراوي Masrawy

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