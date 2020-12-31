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تنوعت ما بين المناظر الطبيعية والكوارث

نشرت وكالة "ناسا" الأمريكية مقطع فيديو لأفضل 20 صورة لكوكب الأرض في عام 2020، التقطها رواد الفضاء العاملين بمحطة الفضاء الدولية من الفضاء.

وتضمن المقطع المصور عددًا من الصور المذهلة التي اختيرت بناءً على اختيارات وتفضيلات العاملين في وحدة علوم الأرض والاستشعار عن بُعد في مركز جونسون للفضاء التابع لـ"ناسا". وتنوعت الصور ما بين المناظر الطبيعية، وشروق الشمس فوق المدن الكبرى، إضافة إلى مشاهد لبعض المدن الجميلة ليلاً من الفضاء، كما اشتمل المقطع على صور لبعض الكوارث الطبيعية التي تخللت 2020 ومنها: فيضان نهر النيل غير المسبوق الذي أحدث خسائر كبرى في الممتلكات والأرواح في السودان. وكالة ناسا