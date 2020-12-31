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الجزائر تمدد حظر التجول المفروض بسبب كورونا لمدة 15 يوما

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الجزائر تمدد حظر التجول المفروض بسبب كورونا لمدة 15 يوما الجزائر تمدد حظر التجول المفروض بسبب كورونا لمدة 15 يوما

مصراوي Masrawy

09:01 م الخميس 31 ديسمبر 2020

الجزائر - (أ ش أ):

قرر عبد العزيز جراد الوزير الأول (رئيس الوزراء) الجزائري مساء اليوم الخميس تمديد فترة حظر التجوال المفروض من الساعة 8 مساء إلى 5 فجرا بسبب لمدة 15 يوما اعتبارا من غد في 29 ولاية من بينها الجزائر العاصمة.

وبحسب بيان لرئاسة الجزائرية إن القرار يشمل 29 ولاية هي الجزائر العاصمة والأغواط، وأم البواقي، وباتنة، وبجاية، وبسكرة، والبليدة، والبويرة، وتبسة، وتلمسان، وتيزي وزو، وجيجل وسطيف، وسيدي بلعباس، وعنابة، وقالـمة، وقسنطينة، والـمدية، ومستغانم، والـمسيلة، ومعسكر، ووهران، وبومرداس، والطارف، وتيسمسيلت، وسوق أهراس، وتيبازة، وعين تموشنت، وغليزان.

وأوضح البيان أنه يمكن الولاة، بعد موافقة السلطات الـمختصة، اتخاذ كل التدابير التي يقتضيها الوضع الصحي لكل ولاية خاصة إقرار أو تعديل أو ضبط حجر جزئي أو كلي يستهدف بلدية، أو مكانا، أو حي أو أكثر، تشهد بؤرا للعدوى.

كما قررت الحكومة الجزائرية الاستئناف التدريجي والمراقب لأنشطة النقل البري ما بين الولايات ابتداء من غد /الجمعة/، على أن يشمل وسائل النقل بالقطار والحافلة وسيارات الأجرة، مع تحديد عدد المسافرين، على أن يتم استئناف طرق النقل بالمترو والتلفريك في مرحلة ثانية.

وأكد البيان أن أجهزة الأمن ستتولى العمل على فرض التقيد بإجراءات الوقاية والحماية والبروتوكولات الصحية الـمعتمدة لكل وسيلة نقل من قبل اللجنة العلمية لـمراقبة تطور وباء فيروس كورونا وتطبيق العقوبات التنظيمية ضد المخالفين.

وقررت الحكومة الجزائرية كذلك مواصلة خدمات النقل الجوي العمومي للمسافرين على الخطوط الداخلية بالنسبة لجميع الرحلات من وإلى الولايات الجنوبية للبلاد، وبمعدل 50 % من الرحلات التي تخدم شمال البلاد، مع التنفيذ والامتثال الصارم للبروتوكولات الصحية الخاصة بالـمطارات وعلى متن الطائرات، مع استمرار تعليق الرحلات الخارجية.

وقال البيان إن الحكومة قررت كذلك فتح المدارس القرآنية مع التقيد الصارم بالتدابير والبروتوكولات الصحية للوقاية من انتشار فيروس كورونا، المعتمدة بالنسبة للمؤسسات التعليمية.

وأضاف البيان أنه تقرر استمرار غلق أسواق بيع الـمركبات الـمستعملة في كافة الولايات لمدة 15 يوما، بالإضافة إلى غلق عدة أنشطة لمدة 15 يوما هي صالات الرياضة المغطاة والقاعات الرياضية وأماكن التسلية والاستجمام والترفيه والشواطئ، ودور الشباب، الـمراكز الثقافية.

وأشار البيان إلى أنه تم تحديد مواعيد غلق بعض الأنشطة التجارية في السابعة مساء 15 يوما، بينما يتعين على الـمقاهي والـمطاعم ومحلات الأكل السريع أن تقتصر أنشطتها على بيع الـمشروبات والـمأكولات الـمحمولة فقط، على أن تغلق أبوابها في السابعة مساء.

وأكد البيان استمرار منع كل تجمعات الأشخاص مهما كان نوعها والاجتماعات العائلية، في كافة الولايات وخاصة حفلات الزواج والختان وغيرها من المناسبات مثل التجمعات على مستوى الـمقابر، التي تشكل عوامل لانتشار الوباء، بالإضافة إلى منع عقد الاجتماعات والجمعيات العامة التي تنظمها بعض الـمؤسسات.

كما قررت الحكومة الجزائرية استئناف خدمات النقل العام خلال عطلة نهاية الاسبوع.

ودعت الحكومة الجزائرية المواطنين إلى الـمزيد من التعبئة والانضباط للحدّ من انتشار وباء الكورونا، ومواجهة هذا التحدي الصحي الكبير.

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