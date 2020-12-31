أخبار عاجلة

وزيرة البيئة: تكلفة التدهور البيئي النائجة عن التلوث تقدر بـ47 مليار جنيه سنويًا -
متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.. وفاة أمين عام نقابة المحامين -
مجانا لهذه الفئة.. الصحة: لقاح كورونا أولوية للقطاع الصحي ومرضى الأورام -
الصحة: 6 إجراءات جديدة لحوكمة منظومة الأكسجين بالمستشفيات -
توزيع أجهزة لقياس الأكسجين.. وزيرة الصحة تشرح خطوات متابعة العزل المنزلي -
ضياء رشوان: مصر تقود جهدًا عربيًا لمواجهة التدخلات الخارجية -
رئيس الوزراء يُهنئ البابا تواضروس الثاني بعيد الميلاد المجيد -
محافظتان جديدتان.. وزيرة الصحة تعلن أكثر المحافظات إصابة بفيروس كورونا -
لتحقيق تواصل هادف وفعال.. "السكك الحديدية" تطلق موقعها الرسمي الجديد -
محمد بن سلمان وأمير قطر .. عناق حار عند سلم الطائرة على أرض السعودية لأول مرة منذ بدء المقاطعة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

عباس يجدد الدعوة لعقد مؤتمر دولي للسلام في النصف الأول من العام المقبل

Print
عباس يجدد الدعوة لعقد مؤتمر دولي للسلام في النصف الأول من العام المقبل عباس يجدد الدعوة لعقد مؤتمر دولي للسلام في النصف الأول من العام المقبل

مصراوي Masrawy

08:54 م الخميس 31 ديسمبر 2020

رام الله - (د ب أ):

جدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم الخميس، دعوته لعقد مؤتمر دولي للسلام في النصف الأول من العام المقبل برعاية دولية لحل الصراع مع إسرائيل.

وقال عباس في كلمة متلفزة بمناسبة الذكرى الـ 56 لانطلاقة حركة "فتح" والثورة الفلسطينية، إن اللجنة الرباعية الدولية هي الجهة الوحيدة المخولة لرعاية المفاوضات، ويمكن أن نضيف دولا أخرى لها.

وفي الوقت ذاته أعرب عباس عن تطلعه للعمل مع الإدارة الأمريكية المقبلة على "أسس من الثقة المتبادلة لتعزيز العلاقات معها وتحقيق السلام والأمن للجميع".

وأكد عباس على "التمسك بالسلام العادل والشامل والدائم المستند لقرارات الشرعية الدولية، ولمبادرة السلام العربية".

وقال "نسعى للعمل والتنسيق مع أشقائنا من الدول العربية والإسلامية والصديقة حول العالم من أجل حشد الدعم الدولي، وإيجاد حل شامل وعادل للقضية الفلسطينية مبني على أساس حل الدولتين على حدود عام 1967، لتعيش دول المنطقة جميعها بأمن وسلام واستقرار".

وأضاف أن الشعب الفلسطيني سيواصل "نضاله وتصديه لممارسات إسرائيل العدوانية، بتمتين الجبهة الداخلية، وتحقيق المصالحة والذهاب للانتخابات".

كما أكد ضرورة إيجادِ حل عادل لقضية اللاجئين، وفق القرار 194 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، ولجميع قضايا الوضع النهائي، ومواصلة العمل من أجل إطلاق سراح جميع الأسرى في السجون الإسرائيلية.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ضياء رشوان: مصر تقود جهدًا عربيًا لمواجهة التدخلات الخارجية

ضياء رشوان: مصر تقود جهدًا عربيًا لمواجهة التدخلات الخارجية

"الإسكان": الانتهاء من تنفيذ 1056 شقة بمشروعي جنة وسكن مصر

"الإسكان": الانتهاء من تنفيذ 1056 شقة بمشروعي جنة وسكن مصر

مصرع تلميذ صدمته سيارة أثناء لهوه في سوهاج

مصرع تلميذ صدمته سيارة أثناء لهوه في سوهاج

براتب 4 آلاف ريـال.. "القوى العاملة" تعلن فرص عمل للمصريين بالسعودية

براتب 4 آلاف ريـال.. "القوى العاملة" تعلن فرص عمل للمصريين بالسعودية

شبكة عيون الإخبارية