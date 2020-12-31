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صور.. مواطنون يحتفلون حول "أشجار الكريسماس" في بورسعيد

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صور.. مواطنون يحتفلون حول "أشجار الكريسماس" في بورسعيد صور.. مواطنون يحتفلون حول "أشجار الكريسماس" في بورسعيد

مصراوي Masrawy

08:54 م الخميس 31 ديسمبر 2020

بورسعيد - طارق الرفاعي:

احتفل مواطنون بمحافظة بورسعيد، مساء اليوم الخميس، بأعياد رأس السنة الميلادية بمحيط أشجار "كريسماس" التي جرى وضعها بعدة مناطق في المحافظة.

والتقط المواطنون الصور التذكارية خاصة "السيلفي" مع أشجار عيد الميلاد، في ظل انتشار لباعة الحلوى والهدايا بمحيط مناطق تجمع المواطنين.

وكثفت قوات مديرية الأمن، برئاسة اللواء ناصر حريز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد، من تواجدها بمختلف أحياء المحافظة وبمحيط الكنائس والكاتدرائلية بشارع 23 يوليو.

كان اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، ناشد المواطنين بضرورة تنفيذ الإجراءات الإحترازية والوقائية التي إتخذتها الدولة لمواجهة إنتشار العدوى بفيروس كورونا، وعبور هذه الأزمة بسلام.

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