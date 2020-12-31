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تأجيل "تحدي طويق للدرونز" لمنتصف فبراير بسبب "الإجراءات الاحترازية"

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تأجيل "تحدي طويق للدرونز" لمنتصف فبراير بسبب "الإجراءات الاحترازية" تأجيل "تحدي طويق للدرونز" لمنتصف فبراير بسبب "الإجراءات الاحترازية"
بعد انتشار المتحور في عدد من الدول

تأجيل

أعلن الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، تأجيل إقامة فعالية "تحدي طويق للدرونز" لتقام في الفترة بين 18 فبراير 2021 م إلى 27 فبراير 2021 م.

وأوضح "الاتحاد" أن ذلك جاء بناء على ما تقرر من اتخاذ إجراءات احترازية لحماية الصحة العامة للمواطنين والمقيمين في المملكة، وضمان سلامتهم، وتعليق جميع الرحلات الجوية الدولية للمسافرين، بعد انتشار نوع جديد متحور من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في عدد من الدول.

وأكد "اتحاد الأمن السيبراني والبرمجة والدرونز" على الاستمرار بعمل إجراءات الفرز والقبول بالفعالية الاختيار المشاركين، داعياً الجميع -حتى ذلك الحين- إلى الالتزام بتطبيق جميع الاحترازات التي أعلنت عنها حكومتنا الرشيدة.تحدي طويق للدرونز الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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