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أبطال زمن الوباء.. مواجهة كورونا من الخطوط الأولى (سلسلة خاصة)

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أبطال زمن الوباء.. مواجهة كورونا من الخطوط الأولى (سلسلة خاصة) أبطال زمن الوباء.. مواجهة كورونا من الخطوط الأولى (سلسلة خاصة)

مصراوي Masrawy

08:29 م الخميس 31 ديسمبر 2020

أعد السلسلة - أحمد جمعة:

تصوير - نادر نبيل:

كان شبح كورونا يُخيف الجميع، يقذف رعبه في الصدور كـ"غلي الحميم"، فيما كانوا هم في الخطوط الأمامية. ثمّة أنباء واردة من مناطق الوباء تثير هلعًا على هلع، تبعث في النفوس رهبة، بينما اختاروا هم المواجهة، بالتزامن مع استعداد مُبكرًا لمواجهة الفيروس القاتل، حين رفعت جاهزية قطاعها الصحي، قبل أن تعلن أولى إصاباتها بالفيروس منتصف فبراير الماضي، وتمضي في موجته الثانية حتى الآن.

في سلسلة "أبطال زمن الوباء"، نحكي تفاصيل مواجهة كورونا في مصر، على مدى ما يقرب من عام، تتبع فيه "مصراوي" خطى أبطال الأزمة؛ وثّق جهودهم وقصصهم.

لقراءة ومشاهدة ملف "أبطال زمن الوباء" عبر تقنية الـ"cross media".. اضغط هنا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

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