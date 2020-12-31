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مصراوي Masrawy

كتب- محمد نصار:

بعث اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة حلول العام الميلادي المجيد 2021.

وجاء نص البرقية كالتالي:

الرئيس/ عبدالفتاح السيسي - رئيس الجمهورية

يسعدني أن أتقدم لفخامتكم بأصدق التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد 2021، متمنيا من المولى عز وجل أن يجعله عاما سعيدا مليئا بالإنجازات وتحقيق الأهداف لصالح مصرنا الغالية.

وأتمنى أن يتحقق بفضل قيادتكم الرشيدة كل ما تصبوا إليه مصرنا الغالية من أماني وطموحات.. مجددين العهد لكم بأن نكون خلف قيادتكم الرشيدة جنودا مخلصين نحقق بكم ومعكم آمال الشعب المصري في النهوض والتقدم.