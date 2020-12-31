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نجدد العهد لنكون جنودا مخلصين.. وزير التنمية المحلية يهنئ الرئيس بالعام الجديد

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نجدد العهد لنكون جنودا مخلصين.. وزير التنمية المحلية يهنئ الرئيس السيسي بالعام الجديد نجدد العهد لنكون جنودا مخلصين.. وزير التنمية المحلية يهنئ الرئيس بالعام الجديد

مصراوي Masrawy

08:13 م الخميس 31 ديسمبر 2020

كتب- محمد نصار:

بعث اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح بمناسبة حلول العام الميلادي المجيد 2021.

وجاء نص البرقية كالتالي:

الرئيس/ عبدالفتاح السيسي - رئيس الجمهورية

يسعدني أن أتقدم لفخامتكم بأصدق التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد 2021، متمنيا من المولى عز وجل أن يجعله عاما سعيدا مليئا بالإنجازات وتحقيق الأهداف لصالح مصرنا الغالية.

وأتمنى أن يتحقق بفضل قيادتكم الرشيدة كل ما تصبوا إليه مصرنا الغالية من أماني وطموحات.. مجددين العهد لكم بأن نكون خلف قيادتكم الرشيدة جنودا مخلصين نحقق بكم ومعكم آمال الشعب المصري في النهوض والتقدم.

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