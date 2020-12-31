أخبار عاجلة

وزيرة البيئة: تكلفة التدهور البيئي النائجة عن التلوث تقدر بـ47 مليار جنيه سنويًا -
متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.. وفاة أمين عام نقابة المحامين -
مجانا لهذه الفئة.. الصحة: لقاح كورونا أولوية للقطاع الصحي ومرضى الأورام -
الصحة: 6 إجراءات جديدة لحوكمة منظومة الأكسجين بالمستشفيات -
توزيع أجهزة لقياس الأكسجين.. وزيرة الصحة تشرح خطوات متابعة العزل المنزلي -
ضياء رشوان: مصر تقود جهدًا عربيًا لمواجهة التدخلات الخارجية -
رئيس الوزراء يُهنئ البابا تواضروس الثاني بعيد الميلاد المجيد -
محافظتان جديدتان.. وزيرة الصحة تعلن أكثر المحافظات إصابة بفيروس كورونا -
لتحقيق تواصل هادف وفعال.. "السكك الحديدية" تطلق موقعها الرسمي الجديد -
محمد بن سلمان وأمير قطر .. عناق حار عند سلم الطائرة على أرض السعودية لأول مرة منذ بدء المقاطعة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"الغامدي" يدشن الخدمات الطبيّة المساعدة بمستشفى شرق جدة في "سانتيمتر مربع"

Print
"الغامدي" يدشن الخدمات الطبيّة المساعدة بمستشفى شرق جدة في "سانتيمتر مربع" "الغامدي" يدشن الخدمات الطبيّة المساعدة بمستشفى شرق جدة في "سانتيمتر مربع"
تُقدم للمستفيدين المنومين وتخضع لمعايير مُكافحة العدوى المُوصى بها

دشّن المدير التنفيذي لمستشفى شرق جدة الدكتور خالد بن أحمد الغامدي، ومساعده للشؤون الفنيّة الدكتورة نادية بنت مهنا الحازمي، وبحضور مساعدي المدير التنفيذي ومسؤولي الإدارات والأقسام بالمستشفى، اليوم، مشروع الخدمات الطبيّة المساعدة بمستشفى شرق جدة في "سانتيمتر مربع" للمستفيدين المنومين.

والمشروع عبارة عن خدمة "رفاهية" تمنح المُستفيدين المنومين القدرة على الاستفادة من الخدمات المُقدمة من أقسام إدارة الخدمات الطبيّة المساعدة بيسر وسهولة، وهو حزمة مكونة من خمسة مشاريع قادمة تحمل نفس المسمى بِتغيّر المُستفيد المُستهدف، سيتم تدشينها -بحول الله- بعد خضوع المشروع الحالي للتجربة، وتحليل مُؤشرات الأداء الموضوعة له، وكذلك بعد دراسة المعوقات التي قد تظهر.

وكرّم المدير التنفيذي ومساعده للشؤون الفنية، وبحضور مساعديه ومجموعة من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام، رُؤساء أقسام إدارة الأقسام الطبيّة المساعدة؛ لجهودهم التعاونية المتميزة في عام ٢٠٢٠م، كما كرّم فريق عمل المشروع.

ويخضع المشروع لمعايير مُكافحة العدوى المُوصى بها من وزارة الصحّة. (رابط المشروع)صحة جدة مستشفى شرق جدة وزارة الصحة جدة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
أبرزها فرحة طفل.. شاهد فيديوهات أفراح الخليجيين بفتح الحدود

أبرزها فرحة طفل.. شاهد فيديوهات أفراح الخليجيين بفتح الحدود

"الخطوط" توفر نصف مليون مقعد خلال إجازة منتصف العام الدراسي

"الخطوط" توفر نصف مليون مقعد خلال إجازة منتصف العام الدراسي

"مرور جدة" يضبط قائد مركبةٍ مارَسَ التفحيط وصدَم سيارتين

"مرور جدة" يضبط قائد مركبةٍ مارَسَ التفحيط وصدَم سيارتين

لقاء الأشقاء.. أمير دولة قطر يعانق ولي العهد لدى وصوله مطار العلا

لقاء الأشقاء.. أمير دولة قطر يعانق ولي العهد لدى وصوله مطار العلا

شبكة عيون الإخبارية