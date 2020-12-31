الشرطة في الكريسماس.. ضبط 331 قضية تقديم "شيشة" ومصادرة 2640 أرجيلة

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مصراوي Masrawy

كتب - محمد شعبان:

جهود متواصلة تبذلها الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية؛ حرصا على سلامة المواطنين، وتنفيذًا للإجراءات الاحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس (كورونا) المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.

وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال 24 ساعة عن ضبط 331 قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة بإجمالى مضبوطات2640 أرجيلة.

وتحرير 845 مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بالإجراءات الاحترازية بمخالفة قرار الغلق. كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية قِبل 9552 سائق نقل جماعى لعدم ارتداء الكمامة الواقية.

يأتي ذلك في ضوء صدور قرار مجلس الوزراء باتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من انتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وإلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بارتداء الكمامات الواقية.