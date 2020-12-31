أخبار عاجلة

وزيرة البيئة: تكلفة التدهور البيئي النائجة عن التلوث تقدر بـ47 مليار جنيه سنويًا -
متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.. وفاة أمين عام نقابة المحامين -
مجانا لهذه الفئة.. الصحة: لقاح كورونا أولوية للقطاع الصحي ومرضى الأورام -
الصحة: 6 إجراءات جديدة لحوكمة منظومة الأكسجين بالمستشفيات -
توزيع أجهزة لقياس الأكسجين.. وزيرة الصحة تشرح خطوات متابعة العزل المنزلي -
ضياء رشوان: مصر تقود جهدًا عربيًا لمواجهة التدخلات الخارجية -
رئيس الوزراء يُهنئ البابا تواضروس الثاني بعيد الميلاد المجيد -
محافظتان جديدتان.. وزيرة الصحة تعلن أكثر المحافظات إصابة بفيروس كورونا -
لتحقيق تواصل هادف وفعال.. "السكك الحديدية" تطلق موقعها الرسمي الجديد -
محمد بن سلمان وأمير قطر .. عناق حار عند سلم الطائرة على أرض السعودية لأول مرة منذ بدء المقاطعة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

الأوقاف: افتتاح 10 مساجد بالفيوم وأسوان.. غدا

Print
الأوقاف: افتتاح 10 مساجد بالفيوم وأسوان.. غدا الأوقاف: افتتاح 10 مساجد بالفيوم وأسوان.. غدا

مصراوي Masrawy

07:48 م الخميس 31 ديسمبر 2020

كتب - محمود مصطفى:

أعلنت وزارة الأوقاف، افتتاح 10 مساجد غدًا الجمعة، فى محافظتى الفيوم وأسوان، في إطار خطة وزارة الأوقاف لعمارة بيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى، ليكون إجمالى ما تم افتتاحه من أول سبتمبر 2020م (666) مسجدًا حتى الآن.

وقالت الوزارة فى بيان اليوم، إن المساجد المقرر افتتاحها غدا هى :

أولا فى مديرية أوقاف الفيوم:

1أبو بكر الصديق – الكعابي القديمة - سنورس

2 الرحمن – سنوفر- مركز جنوب

3 مكاوي – قطون – أطسا

4 الحاجة زين – أبو حجاب – سنورس

5. الفتح – قحافة – بندر الفيوم

6. المدينة المنورة - المدينة الصناعية – طامية

7. النور – أدوار رفائيل - طامية

8. الفاروق – طامية

9. عرفات – ترسا - سنورس

ثانيا فى مديرية أوقاف أسوان

الإمام البخاري – أسوان – مركز إدفو - الكرنك.

وأعلنت وزارة الأوقاف، أن موضوع خطبة غد الجمعة، الأول من يناير 2020 هو "الصلابة في مواجهة الجوائح والأزمات والأخذ بأسباب العلم والعمل الجاد طريق العبور نحو المستقبل".

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ضياء رشوان: مصر تقود جهدًا عربيًا لمواجهة التدخلات الخارجية

ضياء رشوان: مصر تقود جهدًا عربيًا لمواجهة التدخلات الخارجية

"الإسكان": الانتهاء من تنفيذ 1056 شقة بمشروعي جنة وسكن مصر

"الإسكان": الانتهاء من تنفيذ 1056 شقة بمشروعي جنة وسكن مصر

مصرع تلميذ صدمته سيارة أثناء لهوه في سوهاج

مصرع تلميذ صدمته سيارة أثناء لهوه في سوهاج

براتب 4 آلاف ريـال.. "القوى العاملة" تعلن فرص عمل للمصريين بالسعودية

براتب 4 آلاف ريـال.. "القوى العاملة" تعلن فرص عمل للمصريين بالسعودية

شبكة عيون الإخبارية