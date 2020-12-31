غدًا.. قطع مياه الشرب عن 20 قرية في أسوان

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مصراوي Masrawy

أسوان - إيهاب عمران:

أصدرت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان، بيانا اليوم الخميس، حول قطع مياه الشرب غدا الجمعة، عن 20 قرية بمركز كوم امبو ونصر النوبة لمدة 24 ساعة.

وجاء نص البيان: "نظراً لقيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان بتنفيذ أعمال إصلاح العطل بخط المياه الرئيسي قطر 700 مللي بجوار مزلقان كلابشة وهو ما سيؤدي إلى إيقاف تشغيل محطة مياه فطيرة ويترتب على ذلك قطع المياه عن قرى " الدكة - دهميت - قورته – المالكي - مدينة كلابشة – مدينة نصر النوبة – الديوان – الجنينة والشباك – مصمص – أجزاء من نجع العرب – إبريم – عنيبة – خريط – الدر – تنقالة" بمركز نصر النوبة وقرى " إقليت – المنشية – الكاجوج – عمارات الصفوة والبشير – النجاجرة غرب"بمركز كوم امبو".

ويجري قطع المياه اعتبارا من الساعة العاشرة مساء غد الجمعة وحتى الساعة العاشرة من مساء بعد غد السبت.

وأهابت الشركة بالمواطنين، والجهات الخدمية المعنية، بتوفير احتياجاتهم من مياه الشرب قبل الفترة المحددة أو الاتصال بالخط الساخن للشركة 125 في حالة طلب سيارات مياه شرب بالمجان