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إحالة العاملين في مركز مصادر التعلم بالوادي الجديد للتحقيق

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إحالة العاملين في مركز مصادر التعلم بالوادي الجديد للتحقيق إحالة العاملين في مركز مصادر التعلم بالوادي الجديد للتحقيق

مصراوي Masrawy

07:35 م الخميس 31 ديسمبر 2020

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

قرر الدكتور سمير النيلى، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد ، اليوم الخميس، إحالة جميع العاملين بمركز مصادر التعلم للتحقيق العاجل بسبب الإهمال الوظيفي وعدم الانضباط في العمل وتركه خلال مواعيد العمل الرسمية

جاء ذلك خلال زيارته المفاجئة لتفقد عدد من المنشآت التعليمية ومتابعة سير منظومة العمل للوقوف على مستوى الأداء والانضباط والحضور بجانب الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من .

كما تضمنت جولته اليوم تفقد مقر فرع الأكاديمية المهنية للمعلمين مطمئنا على سير منظومة العمل بالأكاديمية والتزام العاملين بتطبيق كافة الإجراءات الوقائية وارتداء الكمامات للحماية من فيروس كورونا المستجد ، مشيدا بتنظيم وحسن إدارة المنظومة تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد سالمان الزملّوط محافظ الإقليم.

من ناحية أخرى أكد وكيل تعليم المحافظة على استكمال جداول العمل الدراسة بنظام التعليم عن بعد ، وذلك اعتباراً من يوم السبت ٢ يناير ٢٠٢١، وحتى نهاية الفصل الدراسي الأول، وتأجيل امتحانات نصف العام طبقا لما ورد بقرار مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم.

وأوضح أنه سيتم متابعة توفير وسائل تعليمية إلكترونية ومنصات تعليمية لجميع الطلاب في مختلف المراحل للتحصيل والاستذكار الجيد تتيحها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

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