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مصراوي Masrawy

كتب - محمد شعبان:

جهود متواصلة لأجهزة وزارة الداخلية في مجال جرائم الفساد الوظيفي والاستيلاء على المال العام والاحتيال والنصب على المواطنين فضلا عن وقائع غسل الأموال وتزوير المستندات والمحررات الرسمية والتهرب الضربي.

قطاع الإعلام والعلاقات العامة بوزارة الداخلية أعد مقطع فيديو يرصد أبرز تلك النتائج خلال الفترة الماضية.

وجاءت أبرزها لقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، وذلك عقب الإيقاع بتشكيل عصابي بأسيوط لاتهام عناصره بغسل 25 مليون جنيه حصيلة اتجارهم في المواد المخدرة.

خطة المتهمون اعتمدت على عمليات سحب وإيداع تلك المبالغ بمختلف البنوك، وتأسيس أنشطة تجارية وشراء أراضٍ زراعية وعقارات؛ لإخفاء مصدرها وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة خلافا للحقيقة.