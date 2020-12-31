أخبار عاجلة

وزيرة البيئة: تكلفة التدهور البيئي النائجة عن التلوث تقدر بـ47 مليار جنيه سنويًا -
متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.. وفاة أمين عام نقابة المحامين -
مجانا لهذه الفئة.. الصحة: لقاح كورونا أولوية للقطاع الصحي ومرضى الأورام -
الصحة: 6 إجراءات جديدة لحوكمة منظومة الأكسجين بالمستشفيات -
توزيع أجهزة لقياس الأكسجين.. وزيرة الصحة تشرح خطوات متابعة العزل المنزلي -
ضياء رشوان: مصر تقود جهدًا عربيًا لمواجهة التدخلات الخارجية -
رئيس الوزراء يُهنئ البابا تواضروس الثاني بعيد الميلاد المجيد -
محافظتان جديدتان.. وزيرة الصحة تعلن أكثر المحافظات إصابة بفيروس كورونا -
لتحقيق تواصل هادف وفعال.. "السكك الحديدية" تطلق موقعها الرسمي الجديد -
محمد بن سلمان وأمير قطر .. عناق حار عند سلم الطائرة على أرض السعودية لأول مرة منذ بدء المقاطعة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

التحرير الفلسطينية: يجب حشد رأي عام عالمي مساند لقضية شعبنا

Print
التحرير الفلسطينية: يجب حشد رأي عام عالمي مساند لقضية شعبنا التحرير الفلسطينية: يجب حشد رأي عام عالمي مساند لقضية شعبنا

مصراوي Masrawy

07:02 م الخميس 31 ديسمبر 2020

رام الله - (أ ش أ):

أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني أحمد مجدلاني، أنه يجب العمل على فضح حكومة نتنياهو وإجراءاتها العنصرية، وحشد رأي عام عالمي مساند للقضية الفلسطينية.

وقال مجدلاني في بيان بمناسبة ذكرى انطلاقة الثورة الفلسطينية الـ56، اليوم الخميس، نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية، إن التطرف والإرهاب الإسرائيلي بات يصنف على أنه "إرهاب دولة منظم"، وأن على العالم أن يدرك خطورة ذلك على أمن وسلم المنطقة.

وأوضح أن ذكرى انطلاقة الثورة الفلسطينية المعاصرة محطة نضالية ووطنية مهمة للمراجعة والتقييم، وهي مناسبة لاستذكار ما قدمته الثورة من تضحيات، من أجل المحافظة على منظمة التحرير الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ضياء رشوان: مصر تقود جهدًا عربيًا لمواجهة التدخلات الخارجية

ضياء رشوان: مصر تقود جهدًا عربيًا لمواجهة التدخلات الخارجية

"الإسكان": الانتهاء من تنفيذ 1056 شقة بمشروعي جنة وسكن مصر

"الإسكان": الانتهاء من تنفيذ 1056 شقة بمشروعي جنة وسكن مصر

مصرع تلميذ صدمته سيارة أثناء لهوه في سوهاج

مصرع تلميذ صدمته سيارة أثناء لهوه في سوهاج

براتب 4 آلاف ريـال.. "القوى العاملة" تعلن فرص عمل للمصريين بالسعودية

براتب 4 آلاف ريـال.. "القوى العاملة" تعلن فرص عمل للمصريين بالسعودية

شبكة عيون الإخبارية