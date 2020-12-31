أخبار عاجلة

وزيرة البيئة: تكلفة التدهور البيئي النائجة عن التلوث تقدر بـ47 مليار جنيه سنويًا -
متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.. وفاة أمين عام نقابة المحامين -
مجانا لهذه الفئة.. الصحة: لقاح كورونا أولوية للقطاع الصحي ومرضى الأورام -
الصحة: 6 إجراءات جديدة لحوكمة منظومة الأكسجين بالمستشفيات -
توزيع أجهزة لقياس الأكسجين.. وزيرة الصحة تشرح خطوات متابعة العزل المنزلي -
ضياء رشوان: مصر تقود جهدًا عربيًا لمواجهة التدخلات الخارجية -
رئيس الوزراء يُهنئ البابا تواضروس الثاني بعيد الميلاد المجيد -
محافظتان جديدتان.. وزيرة الصحة تعلن أكثر المحافظات إصابة بفيروس كورونا -
لتحقيق تواصل هادف وفعال.. "السكك الحديدية" تطلق موقعها الرسمي الجديد -
محمد بن سلمان وأمير قطر .. عناق حار عند سلم الطائرة على أرض السعودية لأول مرة منذ بدء المقاطعة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

السودان يُدين الهجوم على مطار عدن

Print
السودان يُدين الهجوم على مطار عدن السودان يُدين الهجوم على مطار عدن

مصراوي Masrawy

07:02 م الخميس 31 ديسمبر 2020

الخرطوم - (أ ش أ):

دانت وزارة الخارجية السودانية، بأشد العبارات، الهجوم الذي استهدف أمس الأربعاء، مطار عدن في اليمن لحظة وصول الطائرة التي تُقل رئيس وأعضاء اليمنية الجديدة، مما أدى إلى سقوط العديد من القتلى والجرحى الأبرياء.

وأوضحت الوزارة، في بيان اليوم الخميس، أن هذا العمل الإرهابي يستهدف الخطوات الإيجابية التي تحققت بتشكيل الحكومة اليمنية الجديدة، وتنفيذ الشق العسكري بموجب اتفاق الرياض الرامي لتسوية سياسية شاملة للأزمة اليمنية.

وأكدت قناعتها التامة بأن هذا الهجوم لن يثني الحكومة اليمنية الجديدة عن القيام بواجباتها في سبيل تحقيق الأمن والاستقرار، وإعادة اللحمة بين الأشقاء في اليمن بما يحقق آمال وتطلعات الشعب اليمني.

كما أكدت وقوفها إلى جانب الشعب اليمني الشقيق وحكومته الشرعية، معربة عن صادق تعازيها ومواساتها لأسر الضحايا وتمنياتها للجرحى بعاجل الشفاء.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
ضياء رشوان: مصر تقود جهدًا عربيًا لمواجهة التدخلات الخارجية

ضياء رشوان: مصر تقود جهدًا عربيًا لمواجهة التدخلات الخارجية

"الإسكان": الانتهاء من تنفيذ 1056 شقة بمشروعي جنة وسكن مصر

"الإسكان": الانتهاء من تنفيذ 1056 شقة بمشروعي جنة وسكن مصر

مصرع تلميذ صدمته سيارة أثناء لهوه في سوهاج

مصرع تلميذ صدمته سيارة أثناء لهوه في سوهاج

براتب 4 آلاف ريـال.. "القوى العاملة" تعلن فرص عمل للمصريين بالسعودية

براتب 4 آلاف ريـال.. "القوى العاملة" تعلن فرص عمل للمصريين بالسعودية

شبكة عيون الإخبارية