صور.. محافظ جنوب سيناء يفتتح فرع البنك الإلكتروني في شرم الشيخ

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

جنوب سيناء- رضا السيد:

افتتح اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، والدكتور وليد عبد السلام المدير الإقليمي لفروع البنك الأهلي بجنوب سيناء، اليوم الخميس، الفرع الإلكتروني رقم 21 على مستوى البنك الأهلي، بمدينة شرم الشيخ.

وقال محافظ جنوب سيناء، إن هناك تعاون مثمر وبناء بين محافظة جنوب سيناء والبنك الأهلي المصري، ويسعى لتنفيذ السياسة العامة للدولة بتعميم تطبيق الشمول المالي، واستمرار دعم وتطوير الخدمات الرقمية من جانب البنك الأهلي.

وأشار المحافظ إلى أن فرع البنك بشرم الشيخ، يقدم العديد من الخدمات الإلكترونية المتمثلة في إصدار بطاقات الدفع المقدم Pre Pard) )، إصدار كشف حساب، والاشتراك في خدمة الأهلي نت والفون كاش، وتحديث بيانات العميل، وشراء شهادات واستردادها، بالإضافة إلى ماكينة ITM للسحب والايداع بمواصفات خاصة، تصل إلى السحب حتى 60 ألف جنيه خلال اليوم بحد أقصي 30 ألف جنيه في المرة الواحدة وبحد أدنى 15 ألف جنيه مصري.

وتابع محافظ جنوب سيناء، كما يجري الإيداع النقدي بحد أقصى 50 ألف جنيه، وتحصيل الشيكات "البنك الأهلي" بحد أقصى مليون جنيه.